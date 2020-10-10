【台灣迎雙十】國慶煙火晚間8時台南「漁光島」登場•施放33分鐘　逾36萬人湧入•攝影機腳架卡位陣仗大

2020國慶焰火10日晚間在台南登場，鄰近台南市安平漁光島的鹽水溪堤岸布滿腳架，準備捕捉絢麗美景。（海巡署提供）中央社 2020國慶焰火10日晚間在台南登場，鄰近台南市安平漁光島的鹽水溪堤岸布滿腳架，準備捕捉絢麗美景。（海巡署提供）中央社

400架無人機, 在空中排列出雙十字樣(中央社) 400架無人機, 在空中排列出雙十字樣(中央社)

2020國慶焰火在台南，10日晚間在安平漁光島施放，吸引大批民眾到活動現場等待，圖為無人機先演出精彩空中排列秀，遊客紛紛搶拍。中央社 2020國慶焰火在台南，10日晚間在安平漁光島施放，吸引大批民眾到活動現場等待，圖為無人機先演出精彩空中排列秀，遊客紛紛搶拍。中央社

更新時間: 2020-10-10 20:32

首次發稿: 2020-10-10 17:34

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2020雙十國慶焰火今晚將在台南市安平區漁光島施放，初估將湧進25萬人，總統蔡英文、副總統賴清德也將到場觀賞。中央社報導，今年國慶焰火原規劃施放1萬6882發焰火，將加碼至2萬7354發，多了超過1萬發，施放時間是33分鐘。

台南市政府提醒，防疫期間，請參加活動民眾保持社交距離，不能維持時請戴口罩，保護自已也保護他人。

活動現場主舞台從下午4時30分起安排十鼓擊樂團、明華園、紙風車劇團等多項精彩演出，夜間更由400架無人機空中排列各種圖案，帶來精彩燈光秀。據悉晚間8時至8時33分焰火施放後還有藝人接力演出，活動預計至晚間10時結束。

台南今天午後就吸引大批人潮湧入各個適合觀賞的地點，周邊道路下午2時開始管制，市府啟動接駁車疏運遊客，統計至晚間7時已湧入超過36萬人。

台南市政府YouTube截圖

重要觀賞資訊

晚會表演時間：10日下午4時30分起至晚間10時

焰火施放時間：10日晚間8時起

美食市集時間：10日下午3時-晚間12時

壹電視直播中 民主台灣 自信前行 雙十國慶煙火

國慶焰火施放地點: 台南安平漁光島

主舞台在「安平戀愛廣場」；3個副舞台在安平區「觀夕平台」、安平區「1661台灣船園區」、南區四鯤鯓「龍崗天橋」，主副舞台都有不同節目及美食攤位。

台南市府另推薦6個觀賞區

分別是(1) 安南區四草大眾廟、(2) 安南區正統鹿耳門聖母廟、(3) 安南區鹿耳門天后宮、(4) 南區龍山寺、(5) 南區萬皇宮及 (6) 南區萬年殿。

散場交通管制晚間8時展開

晚間8時起執行散場管制（接駁車、公車除外），請依值勤員警及交通疏導人員指揮通行，民眾可事先透過2020國慶焰火網站查詢。

展區配置圖/接駁區/管制區/流動廁所等資訊

停車位即時訊息 官網超連結在此

2020國慶焰火在台南

圖/台南市政府官網