台灣駐關島辦事處揭牌　關島總督致賀：台關情誼穩固

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)台灣駐關島辦事處今(10)日舉行揭牌儀式及國慶酒會,除了由駐關島辦事處處長陳盈連與關島副總督譚里諾(Joshua F. Tenorio)等人共同主持揭牌儀式外,我國外交部長吳釗燮及關島總督古蕾露也透過預錄影片表達祝賀。

吳釗燮在影片中表示,台灣與關島雙邊關係穩健,特別是在貿易、觀光,以及醫療合作等領域;在新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)在全球爆發前,每年台灣約有三萬人次赴關島旅遊,也因此台灣成為關島第三觀光來源國,近年也有越來越多人自關島來台灣尋求醫療服務,「藉由關島辦事處的重啟,我有信心我們將克服此次大流行病帶來的挑戰,並進一步增進雙方經貿及人民的交流。」

吳釗燮也宣布台灣捐贈四台熱像體溫顯示儀予關島政府、議會,以及當地醫療院所,並已由陳盈連代表政府在揭牌儀式上捐贈,「我希望這個舉措展現台灣與關島站在一起,並肩對抗武漢肺炎。」台灣已在6月間捐贈關島政府20萬片醫療口罩,提供給當地第一線醫療人員使用。

關島總督古蕾露(Lourdes Leon Guerrero)則表示,台灣駐關島辦事處重新開啟象徵台灣與關島政府間的堅定情誼,未來台灣與關島將能就經貿及文化議題有更廣泛的交流,並且針對台灣赴關島旅遊的遊客或創業的人士提供更多服務。

肯定台灣在此次抗疫的表現,古蕾露直言,「我們讚揚(台灣政府)的領導所取得的成就,這樣的成就使台灣參與世界衛生組織(WHO)等國際組織,將成為寶貴的資源。」

根據外交部,關島議會議長穆緹娜(Tina Muña Barnes)也在揭牌儀式中頒贈關島議會歡迎我國復設辦事處及祝賀我國國慶的兩份友我決議文。駐關島辦事處將於下週一(12)開始正式營運,就近提供國人領務服務,並進一步強化我國與關島雙邊經貿、文化及觀光交流。

外交部在7月透過新聞稿宣布在與美國政府協商後,將恢復設立駐關島台北經濟文化辦事處,也使得我國在美國的駐外館處數量將增加到13處,包括華盛頓、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、夏威夷、丹佛,以及邁阿密等。

外交部當時表示,原先衡量預算調配及人力配置情形,於2017年決定暫停關島辦事處運作,而考量外交部預算自2018年逐年成長、台美關係升級,以及太平洋戰略地位的重要性等因素,外交部因此決定於今年恢復設立關島辦事處。

揭牌儀式為配合關島政府的防疫規定,僅邀請25名賓客參加,除了譚里諾及穆緹娜外,還包括前關島總督卡佛(Eddie Calvo)及各國領事團等當地政要。

