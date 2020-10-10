Photo ONE'20集結國際台灣攝影出版　台北國際藝術村揭曉最佳作品獎

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)今年度「Photo ONE'20」由攝影家沈昭良擔任召集人，邀集國內知名藝文相關評論人、藝廊及出版者等，系列活動包括「專家面對面」、「攝影市集」及「攝影講座」於10月23至25日於台北國際藝術村再次登場。

「專家面對面」特色活動，活絡影像創作交流

今年雖然受限於疫情緣故，大會仍邀集國內藝文人士組成專業團隊，與報名的創作者以面對面的方式進行交流。專家領域橫跨展覽、出版、評論、創作、教育等範疇，成員包括有藍祖蔚、謝春德、蔡昭儀等，計畫採報名遴選制，並於日前公告入選名單。

為期兩天（10月23至24日）的「專家面對面」活動結束後，將由大會邀集部分專家組成評選小組，從與會創作者中，決選出1名「最佳作品獎」（Photo ONE Best Portfolio Review Award），並於10月24日傍晚於現場舉行頒獎典禮。

「攝影講座」含多元議題，專家帶領聽眾拓展視野

「攝影講座」針對攝影及相關主題提供深入的分析與介紹。講者與講座內容包括，台北國際藝術村總監 / 台灣藝文空間連線 TASA 協會理事長李曉雯、攝影家暨台灣藝術大學兼任副教授沈昭良、臺灣高等法院花蓮分院法官兼庭長張宏節、藝評人暨攝影史研究者陳佳琦，分別帶來「國際藝術駐村的現況」、「尤金．史密斯與水俁」、「街頭攝影的權益衝突與調和」、「攝影史中的家庭與親密關係」等多元議題。

各國專業出版社匯集，在「攝影市集」展開跨國淘寶的旅程

「攝影市集」除了大會特別規畫的新刊 / 絕版專區，同時邀集來自倫敦、東京、京都等國以及國內專精攝影集的出版社、書店、空間和藝廊，其中包括知名的英國出版社Thames & Hudson、日本當代攝影的重要據點 Photographers' Gallery、 東京的冬青社、Place M 畫廊及圖騰柱攝影藝廊、舉辦廈門阿爾勒攝影節的三影堂攝影藝術中心、屢獲木村伊兵衛攝影新人獎肯定的赤赤社，台北部分則有Moom Bookshop、攝影之聲、Lightbox 攝影圖書室、田園城市書店、Avocado 攝影藝術中心，以及來自花蓮的好地下藝術空間、台南的絕版古書店憫堂等。

參與的出版社除了將在10月24、25日下午，以「幻燈會 （Slideshow）」形式為大家介紹攝影創作與出版經驗，同時也為所有熱愛攝影的朋友，準備了各式珍貴新穎的異國攝影集，且讓攝影集和作品帶領大家橫越2020年疫情所造成的國界藩籬。

Photo ONE'20

日期：10月23至25日

地點：台北國際藝術村

網站：shorturl.at/yQSX6



攝影市集(圖/Photo ONE'20 臉書)