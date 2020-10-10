【台鐵新美學】台灣微笑曲線觀光列車「鳴日號」　奪日本設計大獎

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵第一列以美學觀點打造的觀光列車「鳴日號」2月亮相時頗獲好評，新設計的車頭牌有微笑曲線，預計明年(2021年) 初營運。台鐵今天(10日) 又發布好消息表示，「鳴日號」獲得日本2020 GOOD DESIGN AWARD設計大獎。

圖/台鐵官方臉書

圖/台鐵官方臉書

台鐵說，日本GOOD DESIGN AWARD為世界4大設計獎項之一，已有60餘年歷史，獲世界各地設計相關人士的認可，這是台鐵列車首次獲國際大獎，代表對「鳴日號」設計及台鐵推動美學復興的肯定。

「鳴日號」是台鐵委託柏成設計進行全車廂的改造，設計突破舊思維，導入創新概念，外觀以尊榮感十足的黑色搭配記憶中經典橘色，保留台鐵的靈魂，內裝採用減法設計，去掉多餘的指標，以「秋天的風」為主題，強調自然、在地、樸質等特色，搭配車窗外四季的風景變化，營造出溫暖且舒服的氛圍，帶給旅客有如旅館式服務。

綜合台鐵官方臉書與中央社報導，鳴日號觀光列車繼內裝及外觀設計大獲好評後，「三頁文設計」更協助設計了鳴日號車頭牌，整體設計延續台鐵美學復興計畫的核心價值，以「風景中見列車，列車即是風景。」為題，透過鈦金屬切削材質特性，以鏡面反映出環境之美，讓沿途風景透過車頭牌化作鳴日號的一環。

台鐵介紹「鳴日號」車頭牌面上有淺刻的微笑曲線(如上圖) ，意在呼應鳴日號的全新塗裝，V型曲線繼承觀光列車原初設計，透過設計轉化以更現代感的姿態呈現，具承先啟後的時代意義。車頭牌以十層環狀基礎結構，寓意十全十美。