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【台鐵新美學】台灣微笑曲線觀光列車「鳴日號」　奪日本設計大獎

「鳴日號」車頭牌面上有淺刻的微笑曲線，意在呼應鳴日號的全新塗裝，V型曲線繼承觀光列車原初設計，透過設計轉化以更現代感的姿態呈現，具承先啟後的時代意義。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/10 15:27
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GOOD DESIGN AWARD網站上刊出的照片,包括設計前(上) 後(下) 台鐵車廂內部與外觀的對照圖 (GOOD DESIGN AWARD網站上刊出的照片,包括設計前(上) 後(下) 台鐵車廂內部與外觀的對照圖 (官方網站)   

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵第一列以美學觀點打造的觀光列車「鳴日號」2月亮相時頗獲好評，新設計的車頭牌有微笑曲線，預計明年(2021年) 初營運。台鐵今天(10日) 又發布好消息表示，「鳴日號」獲得日本2020 GOOD DESIGN AWARD設計大獎

圖/台鐵官方臉書

圖/台鐵官方臉書

台鐵說，日本GOOD DESIGN AWARD為世界4大設計獎項之一，已有60餘年歷史，獲世界各地設計相關人士的認可，這是台鐵列車首次獲國際大獎，代表對「鳴日號」設計及台鐵推動美學復興的肯定。

「鳴日號」是台鐵委託柏成設計進行全車廂的改造，設計突破舊思維，導入創新概念，外觀以尊榮感十足的黑色搭配記憶中經典橘色，保留台鐵的靈魂，內裝採用減法設計，去掉多餘的指標，以「秋天的風」為主題，強調自然、在地、樸質等特色，搭配車窗外四季的風景變化，營造出溫暖且舒服的氛圍，帶給旅客有如旅館式服務。

綜合台鐵官方臉書與中央社報導，鳴日號觀光列車繼內裝及外觀設計大獲好評後，「三頁文設計」更協助設計了鳴日號車頭牌，整體設計延續台鐵美學復興計畫的核心價值，以「風景中見列車，列車即是風景。」為題，透過鈦金屬切削材質特性，以鏡面反映出環境之美，讓沿途風景透過車頭牌化作鳴日號的一環。

台鐵介紹「鳴日號」車頭牌面上有淺刻的微笑曲線(如上圖) ，意在呼應鳴日號的全新塗裝，V型曲線繼承觀光列車原初設計，透過設計轉化以更現代感的姿態呈現，具承先啟後的時代意義。車頭牌以十層環狀基礎結構，寓意十全十美。

主打全新臺鐵美學設計的「鳴日號」觀光列車，由臺鐵局委託「柏成設計」進行全車廂的改造，設計突破舊思維，導入創新概念，將內部改裝與外部路線景緻及環境之融合，外觀以尊榮感十足的黑色搭配記憶中經典橘色保留臺鐵的靈魂，內裝採用減法設計，去掉多餘的指標...

交通部臺灣鐵路管理局 TRA 發佈於 2020年10月9日 星期五
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