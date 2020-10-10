黎巴嫩首都再傳油槽爆炸起火　4死逾30傷

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）今(10日)天發生儲油槽爆炸事件，搜救人員表示有4人罹難。(圖/美聯社) 黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）今(10日)天發生儲油槽爆炸事件，搜救人員表示有4人罹難。(圖/美聯社)

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）今(10日)天發生儲油槽爆炸事件，搜救人員表示有4人罹難。這起事故讓8月才歷經港區大爆炸的貝魯特民眾再度陷入恐慌。

法新社報導，貝魯特電視台指出，有超過30人在這場大火中受傷。醫護消息人士還說，有3名孩童因燒傷送醫治療。

消防人員使用移動梯撤離塔里吉德區（Tariq al-Jdide）受事故影響的大樓中民眾。

黎巴嫩紅十字會（Red Cross）透過推特上修死亡人數，表示罹難者人數從2人增至4人。

黎巴嫩國家通訊社ANI報導，紅十字會秘書長柯塔恩（Georges Kettane）還說，傷患已送往醫院救治。

黎巴嫩新電視台（Al-Jadeed）也報導30多人受傷，並播出火勢在街頭燃燒的畫面，還可聽見現場民眾驚慌尖叫。

報導說，事故肇因為油槽爆炸引發大火，造成人員傷亡。

消防人員指出，一處內含燃油槽的倉庫爆炸起火，還說爆炸原因仍待釐清。

維安消息人士表示，火災發生於一處地下場所，現場也有汽油。

這名消息人士說，當局逮捕了許多私人發電機服務的其中1名業主，這些發電機服務能在停電情況頻傳時，提供居民電力。

遭遇空前經濟危機重創且缺乏最基本公共服務的黎巴嫩近來發生一連串災難事件。貝魯特8月4日曾發生大爆炸，導致203人罹難、至少6500人受傷，市內許多地區也遭到摧殘，港口地區隨後又發生多起火災。