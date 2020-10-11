接種流感疫苗須觀察30分鐘！ 有這些狀況應特別注意 接種流感疫苗須觀察30分鐘！ 有這些狀況應特別注意

【健康醫療網／記者林怡亭報導】公費流感疫苗10月5號起開打，今年嘉義縣衛生局特別編列預算，首度開放高中職以下教職人員全面接種，而為讓偏遠師生方便接受預放注射，大林慈濟醫院協助嘉義縣番路、大林、梅山、民雄等四鄉21所國、高中、小學的學童與師生進行接種流感疫苗，預計至11月中旬完成施打。

接種前先評估 若有過敏者不予接種

其中像是內甕國小因較於偏遠，家長較無時間帶小朋友赴醫院及診所施打疫苗，所幸這次在大林慈濟醫院的協助下，讓師生順利接種流感疫苗，也為校園健康安全盡份心力。林慈濟醫院黃慧雅醫師表示，接種前會經由醫師進行評估，若已知對疫苗成份過敏者或過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種，若有發燒或急性中種疾病者，則得等待病情穩定再接種。

符合公費者應盡快接種 提升自我保護力

新冠疫情尚未舒緩，又逢秋冬流感季節，若符合公費接種資格之民眾公費資格者應盡快接種流感疫苗。疾管署說明，接種流感疫苗後約2週開始產生抗體，保護力約維持1年，但因流感病毒容易發生變異，加上每年流行的病毒株皆稍有不同，因此建議符合公費資格的民眾可每年接種流感疫苗。

落實防疫新生活運動 遠離病毒找上門

此外，落實防疫新生活運動，民眾前往醫療院所或接種站接種時，也應佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施。中央流行疫情指揮中心強調，接種流感疫苗後，也應觀察至少30分鐘後再離開現場，若注射部位出現疼痛或紅腫等現象，皆屬正常情況，約1至2天就能恢復，但若持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難等症狀，則應盡快就醫。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47729/

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