連假狂追劇眼睛好乾　人工淚液怎麼選？

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】肺炎疫情讓許多人宅在家，追劇、打電玩使用3C產品的時間大幅增加，造成眼睛負擔加重，疲勞、乾澀、灼熱疼痛，出現類似乾眼症症狀。現代人普遍用眼過度，乾眼症年齡已下滑，但症狀很像單純眼睛疲勞，多半不會因此就醫。吳其穎醫師在Youtube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」中分享，乾眼症症狀因人而異，若未經專業醫師評估，自行選擇成藥亂點，不僅可能無法改善，長久下來還可能造成視力損害。

淚膜分泌不足或異常 可能造成乾眼症

眼睛淚液經由眨眼平均分布在角膜及結膜上形成淚膜，一共有三層，由內而外為黏液層、淚水層、油脂層，由眼睛中不同腺體所負責分泌，如果任何一層出現問題都可能造成乾眼症，如最外層的油脂層不構，就會造成淚水過度蒸發；中間水液層的淚液失能也會造成乾眼症。簡單來說，淚液分泌不足、過度蒸發或組成不平衡，這三種都可能造成乾眼症。

如果出現疲勞、乾澀、灼熱疼痛等症狀，且休息或減少用眼時間也無法改善時，請記得至眼科檢查是否有乾眼症。醫師會藉由淚液分泌試驗及淚液層瓦解時間等方式來診斷，接著會建議使用人工淚液，補充眼中的淚水及淚膜層來緩解不適。

人工淚液選擇重點 三層淚膜全保護

市面上人工淚液種類多，包含藥水、藥膏、凝膠等，吳其穎醫師提醒，挑選時要選擇三層淚膜都能保護到的人工淚液，效果更全面。近期有新的陽離子人工淚液，透過正負電的相互吸引，利用帶負電的淚膜黏液層吸附帶正電的人工淚液，延長淚液在淚膜的停留時間，同時作用於三層淚膜，不只保濕，還能修復脂質層，減少淚液蒸發。

隱形眼鏡族群 選擇不含防腐劑類型

另外也建議選擇不含防腐劑的人工淚液，因為防腐劑可能會刺激眼睛，導致眼睛敏感反應，甚至傷害角膜上皮，反而越點越乾，建議選擇不含防腐劑的單支裝人工淚液。如有戴隱形眼鏡習慣者，因防腐劑可能會被隱形眼鏡吸附，累積到一定濃度之後造成眼睛傷害，也建議使用不含防腐劑的人工淚液，避免傷害眼睛。

最後吳其穎醫師也提醒，使用3C產品時，每30分鐘要休息5-10分鐘，同時提醒自己多眨眼睛，讓淚膜層補充淚液，很多時候久盯銀幕感到眼睛乾澀，往往都是忘記眨眼引起。如果眼睛持續不適，出現畏光、異物感、短暫視力模糊等表現，記得趕快找眼科醫師協助。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47696/

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