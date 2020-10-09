台灣雙十國慶前夕共軍又來亂　運8運9電戰機接近東沙島

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）空軍司令部表示，共軍1架運8機、1架運9機今天(9日) 侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）並接近東沙島，空軍除了派遣空中巡邏兵力應對外，也實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 圖/國防部.中央社

國防部今天晚間在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態相關資訊。從披露的照片判斷，這兩架慢速機應為運8電偵機、運9電子干擾機；而海軍今天則在台灣西南ADIZ內演練，為國軍年度例行、非實彈演習。

根據國防部公開資訊，今天是共軍自9月16日以來第15度擾台，也是9月16日以來，首度有運9機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。

根據國防部10月公布的路線，除了7日為空警500預警機，昨天(8日) 、6日、4日、3日及1日，均為共軍1架運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區。

根據國防部9月公布的路線，29日、23日、22日及21日分別有2架次的運8反潛機侵入台灣西南ADIZ；1架運8反潛機24日侵犯台灣西南ADIZ；19日共2架轟6機、12架殲16機、2架殲11機，2架殲10機，以及1架運8反潛機進入台灣西南及西北空域，並逾越台海中線。

9月18日有2架轟6機、8架殲16機、4架殲11機，以及4架殲10機共18架軍機擾台，其中12架逾越海峽中線；16日共2架次運8反潛機侵入台灣西南ADIZ。