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【慶雙十】台北101攜手文化總會 連2天點燈秀出「愛台灣最強SLOGAN」

今、明兩天晚間6時30分到晚間10時之間，在台北101大樓北面59跟60樓外牆點燈打字，點燈文字內容包含「婆娑之島、堅韌之國、溫暖自信、勇敢前行、雙十國慶與生日快樂」等字樣。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/09 20:22
圖/中央社

圖/中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）明天(10/10) 就是雙十國慶日，台北101與文化總會共同舉辦「國慶光雕」活動，台北101預計今、明兩天晚間6時30分至晚間10時之間，在台北101外牆點燈，跟國人一起共度雙十國慶。

台北101這次跟文化總會攜手發起「國慶光雕」系列活動，祭出標語點燈計畫，並在文總臉書粉絲專頁舉辦徵件比賽，向網友徵集「愛台灣最強SLOGAN」，獲選標語也會在台北101點亮。

台北101表示，為了跟所有國人一起慶祝雙十國慶，預計在今、明兩天晚間6時30分到晚間10時之間，在台北101大樓北面59跟60樓外牆點燈打字，點燈文字內容包含「婆娑之島、堅韌之國、溫暖自信、勇敢前行、雙十國慶與生日快樂」等字樣(上圖與下圖)。

圖/中央社

中華文化總會官方臉書今天也po文說:

#愛台最強slogan 今晚6點半到10點即將在 #台北101北側 登場啦！

6句愛台標語將輪播登場，在台北的朋友們記得挑選最愛的一句拍照打卡，臉書、IG美照曬一波！

只有今明兩天不要錯過喔

文化總會發言人湯佩儀表示，國人對表達台灣的愛意完全不吝嗇，徵件活動一展開，粉絲們各個文思泉湧，短短幾天便吸引許多網友投稿，有人一下就丟出3句愛台標語，還有一位網友靈感大爆發一次寫下10幾句，展現自己對台灣滿滿的愛。

中央社引述湯佩儀表示，網友的創意無限，雖難免有遺珠之憾，但大家一顆愛台灣的心都一樣，「那是無法被評選的」。
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國慶光雕
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雙十國慶

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