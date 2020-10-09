【快訊】洗白聯合國 ?! 2020諾貝爾和平獎　由「世界糧食計劃署」獲得

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 2020年諾貝爾和平獎得主今天(9日) 傍晚5點在挪威奧斯陸揭曉，由「世界糧食計劃署」（World Food Programme）獲得殊榮。

「世界糧食計劃署」是隸屬聯合國的食品援助組織，成立於1961年，總部設於義大利羅馬，它也是全世界最大的人道救援組織，為世界上9千萬有需要人士提供糧食，其中包括了大約5800萬名的孩童。

挪威諾貝爾委員會 (Norwegian Nobel Committee) 發言人在記者會中表示，食物是人類最基本的需求，「世界糧食計劃署」獲獎的原因是，它協助有需要的國家對付飢荒，讓糧食成為和平的工具而非戰爭或衝突的武器。該組織同時也為敘利亞和北韓等處境艱困國家提供了援助，這種程度的貢獻，是許多其他組織做不到的。

委員會發言人並表示，今年和平獎頒給「世界糧食計劃署」，也是希望各國尤其富裕的西方國家，關注世界各地糧食缺乏的問題，提醒各國政府致力確保人民不至飢餓。特別是今年武漢肺炎疫情肆虐下，飢荒問題更加雪上加霜，期盼全球共同努力攜手幫助全球數百萬以上面臨飢荒威脅的人們。

雖然現場有記者在提問時不免質疑，同樣隸屬聯合國的世界衛生組織 (WHO)， 今年因為處理武漢肺炎疫情優柔寡斷且明顯失能，遭到全球撻伐。如今和平獎卻頒給同屬聯合國的旗下的另一組織「世界糧食計劃署」，似乎有替「某個機構」宣傳或洗白的意味，但諾貝爾委員會發言人則是輕描淡寫加以否認。