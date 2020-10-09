中國的戰狼推特外交 激烈操作成民族主義

推特被認為是培育中國「戰狼」外交的搖籃，如今成為中國對外發聲的重要管道。評論認為，中國的「推特外交」是受到美國總統川普的啟發，但激烈操作的結果卻演變成超民族主義。

英國廣播公司（BBC）中文網先前報導，中國外交官、使領館註冊的推特帳戶在2019年出現大幅成長，多達32個，總計能辨認出來的推特（Twitter）帳號就多達55個。較知名的包括駐美大使崔天凱、駐英大使劉曉明、駐馬爾地夫大使張利忠等。

但知名度最高的，則是中國外交部新聞司長兼發言人華春瑩，以及新聞司副司長兼發言人趙立堅。其中，華春瑩7日一天就連發4條推文，反指美國、英國、德國種族歧視嚴重，沒有資格對中國（新疆問題）進行說教。

至於趙立堅，曾在推特上暗指2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）是參加世界軍運會的美軍帶去的，一戰成名，之後還與前美國駐聯合國大使萊斯（Susan Rice）激烈文鋒。雖然讓趙立堅的推特遭到排山倒海的攻擊，卻讓他的推特一夕之間多出1000多個追蹤者。

報導指出，華春瑩等人在推特上的慣用招式，是冷戰時期前蘇聯使用的政治宣傳技巧─「那你們呢」論（Whataboutism），如今卻在社交媒體時代再次興起。

自由亞洲電台報導，美國奧克蘭大學政治與國際關係高級講師諾克（Stephen Noakes）認為，中國外交官此舉是希望在全球範圍內「塑造」大眾對中國的看法。然而，他們明顯不擅長這麼做，所以才會採取各種猛烈抨擊，最後演變成「超民族主義」。

諾克形容，中國目前的對外表現充斥著「自以為是的情緒」，將拒絕、反抗民主價值觀的行為合理化，試圖為自己在民主世界之外爭取空間。而這是在中國上一代外交方針中很少出現的。

他分析，這是中國越來越強硬的表態，似乎在告訴世界「中國就是這樣」，有點「叫囂」的意思。但同時也和中國國內的政治環境有關，外交官們必須向國家主席習近平表忠，所以才會在西方社交平台出現中國民族主義的轟炸。

鑑於習近平2013年就公開提到，中國「往往有理說不出，或者說了傳不開」，要「講好中國故事」，外媒披露，中國國務委員兼外交部長王毅曾2019年一次工作會議上敦促官員，面對國際挑戰時要表現出「更強的戰鬥精神」。

自2014年起，中國駐外使館先是使用臉書作為平台，內容多屬軟調。但後來註冊的推特帳號，卻採用了更個人化及挑釁的風格，多涉及敏感議題，作用是針對外界對中國負評作辯駁。

曾在中國外交部工作的美國獨立政治學者顧為群指出，中國駐外大使們的個人推特帳號，背後都有大使館的撐腰和專業團隊的協調。他們事先應已得到授權，肯定也會有專門機構評估成效，再調整宣傳方法。而這樣的推特外交，相信是受到川普（Donald Trump）的啟發，且發現更有效。

顧為群說，傳統依靠官媒發表文章辯解的篇幅有限，話語權競爭不過別人，反應速度明顯受限。中國當局權衡後，這才允許外交官們用個性化角度和自己的語言，維護中國的「國家利益」。