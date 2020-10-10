溫室氣體漏網之魚？ 研究：農業一氧化二氮影響大

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）溫室氣體中，一向以二氧化碳最為人所知，大部分的國際規範都或多或少有所觸及，一些針對石化產業的法規中，則有涉及甲烷，然而，氮氧化物卻因為容易受到忽略，正成為對抗氣候變遷的戰爭中，一項不確定的因子。

一份新發佈在《自然》期刊(Nature)的研究中，全球48個組織的科學家追蹤了1980年至2016年間大氣中的一氧化二氮含量後發現，過去36年間，由於氮肥的大量使用，人類農業排放出的一氧化二氮(N2O)每年都會比前一年上升1.4%，農業同時也排出人類總排放量超過一半的一氧化二氮。

研究的共同作者，奧斯陸國際氣候與環境研究中心(CICERO)的Glen Peters表示，大部分的政策很少聚焦在氮氧化物上，就算真的想處理，也很少採取減排的手段，因此最後只能放任一氧化二氮的排放量年年上升，這讓達成設下的氣候目標變得更為困難。

全球農業已經很難脫離的氮肥，雖然對農作物的成長和確保食物供給有正面幫助，這並不代表這種肥料不會製造環境問題。

除了會釋出一氧化二氮外，進入地下水體、河川、湖泊的氮肥還會讓藻類大量成長，讓海岸地帶變成其他水生動植物無法生存的「死區」，如果逸散進入大氣，分解後則會破壞臭氧層，最嚴重的是，身為一種大氣污染物，一氧化二氮可以在大氣中存在數十年，加上比二氧化碳更強的吸熱能力，全球溫暖化將因此惡化。

研究指出，如果還是要使用肥料，必須藉由更有效率的使用方式降低使用量，不過最好的方式還是透過減少濫伐狀況，讓土壤中的細菌自行產生一氧化二氮，如此將大幅降低人造一氧化二氮的佔比。