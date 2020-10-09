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台灣2020國慶晚會9日在基隆市登場、預估逾1.2萬人參與　16時起交通管制

■基隆市政府表示，為回應許多向隅市民朋友的需求，9日下午5時開放現場服務台索票，但必須等到晚間8時後才能入場。■由於入口將有安檢關卡，請民眾不要攜帶超過50公分以上提包、長柄狀物（如腳架、自拍棒、望遠鏡、長柄雨傘等）等違禁品。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/09 18:12
圖/林右昌臉書

圖/林右昌臉書

更新時間: 2020-10-09 19:06

首次發稿: 2020-10-09 16:00

直播畫面超連結: 三立新聞官方臉書 OR 林右昌UChange臉書

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）今年(2020) 國慶晚會將於今天(9日) 下午5時30分起在基隆港西4碼頭登場，總統蔡英文等人將出席，預估超過1萬2000人參與，下午4時起交通管制(如下圖1)，基隆市府呼籲民眾搭乘大眾運輸工具，也安排免費接駁車(如下圖2)。

圖1/基隆市政府

為迎接首度在基隆市舉辦的國慶晚會，基隆市政府提醒想要到場共襄盛舉的民眾，不要攜帶超過50公分以上提包、長柄狀物（如腳架、自拍棒、望遠鏡、長柄雨傘等）等違禁品。此外因會場附近停車空間有限，請儘量搭乘大眾交通運輸，不要自行開車或騎車前往，另為防疫需求，請戴口罩進入活動現場。

另國慶晚會的門票過於搶手，在全市各區公所開放索票後便被「秒殺」，為回應許多向隅市民朋友的需求，特別開放9日當天下午5時現場服務台索票，但要提醒市民朋友，現場領取的入場門票，必須等到晚間8時後才能入場。

交通管制方面，中央社引述基隆市政府表示，管制時間從下午4時起至晚間10時，港西街（中山一路民治平交道口至港西街公車總站），禁止一般車輛進入及路邊停車(如下圖3) 。

另外，中山二路36巷以北黃線開放路邊停車，人行道開放單排機車停放。中山一路海側（基隆車站北站至民治平交道）則取消停車格。

市府籲請民眾搭乘大眾運輸工具前往會場，搭乘台鐵在基隆車站下車後，從北站出口，沿港西街步行約3分鐘可到，而從南站出口，沿中山一路經港西街，步行約10分鐘可到會場。

市府表示，下午4時起至晚間10時也安排循環免費接駁車，共有田寮河線（公車總站-六合停車場）、中山線（成功市場-14號碼頭），歡迎民眾多加運用。

此外，為力求國慶晚會完美演出，基隆市警局動員677名警力，並請求警政署支援保安機動警力2個分隊進駐待命，以處理突發聚眾事件。

圖2/基隆市政府

圖3/基隆市政府
國慶晚會
基隆
交通管制
蔡總統

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