國慶連假玩貓空 台北市精選五條遊程跟著達人一起漫遊

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為搶攻國旅市場，台北市觀傳局推廣貓空小鎮觀光，自即日起至11月15日舉辦「貓空玩起來 小鎮漫遊」活動，多方角度帶民眾玩轉貓空。活動推出5條精選貓空遊程、免費導覽體驗及旅遊座談會，結合當地商家共同推廣貓空在地茶文化及特色景點，帶領民眾一起進入充滿茶香、綠意與美食的貓空小鎮。

台北市觀傳局表示，擁有豐富自然生態的貓空，是北臺灣重要的產茶區，以鐵觀音和文山包種茶聞名，並且串聯多條親山步道，沿途的自然景致令人讚嘆。

本次推出5條貓空精選遊程，除了廣為人知的貓空纜車、夜景、茶文化外，也包含樟樹步道、貓空水土保持園區、貓空壺穴等特色景點與秘境，並邀請多位網紅為不同路線宣傳推薦，不論是想要拍美照打卡、親子出遊、登山健行，或是上山享受浪漫夜景，貓空都能一次滿足。

貓空纜車（圖/ 台北市觀傳局提供）

台北市觀傳局表示，除了帶民眾認識貓空多樣面貌外，將邀請達人帶民眾走進貓空。

10月24日(六)由旅遊達人肉魯和IG攝影達人Shih.Shin帶來精彩的貓空旅遊座談會，介紹達人眼中的貓空景點、特色茶文化和美照拍攝技巧。

11月7日(六)舉辦「貓空玩起來」輕旅行導覽，帶領民眾親身走訪貓空、揉茶DIY以及品嘗貓空特色點心。

11月7日當天，除了輕旅行導覽活動外，還有「貓空玩起來」闖關活動，凡到貓空纜車貓空站出口處索取「貓空玩起來」闖關卡，完成五大關卡，即有機會獲得活動限量貓空旅行吊牌，數量有限，送完為止。

北市觀傳局表示，本次活動募集23家貓空在地商家推出優惠好康，凡活動期間於特約店家消費，加碼再抽iPad mini、熊讚商品等多樣好禮，這麼多好玩好康的活動，走過路過千萬不要錯過。