【武漢肺炎】康軒「吹哨者」風波、女員工疑被迫離職　台灣「全教總」不排除發動教師抵制產品

康軒文教集團被迫離職的女員工堅稱，她和家人不是吹哨者，但看到指名道姓霸凌字條貼出，她整個人崩潰，並下定決心要對這家曾經熱愛的公司提出申訴。... 康軒文教集團被迫離職的女員工堅稱，她和家人不是吹哨者，但看到指名道姓霸凌字條貼出，她整個人崩潰，並下定決心要對這家曾經熱愛的公司提出申訴。（女員工提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）康軒文教集團疑藉「吹哨者」事件施壓女員工離職，全國教師工會總聯合會今天(9日)上午呼籲，康軒應立即停止打壓勞工，並立刻向社會大眾道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒的文教產品。

康軒董事長李萬吉9月5日返國後在居家檢疫期間6次違規外出，不但隱瞞相關單位，還蓄意將定位手機放在家中，且外出又沒戴口罩，被新北市開罰新台幣100萬元。後續衍生出康軒內部懷疑一名工作18年的女員工告密，電梯口出現指名道姓的霸凌字條，女員工在強大壓力下離職。

中央社7日引述女員工堅稱，她和家人不是吹哨者，不願當代罪羔羊，但看到指名道姓霸凌字條貼出，「我當場爆哭，整個人崩潰」。

女員工受不了公司內部壓力後未再上班，並向新北勞工局申訴公司未發獎金及鎖住電腦權限，主張依勞動基準法解除和康軒勞雇關係。

報導引述新北市勞工局表示，女員工9月22日發現電腦遭停權，隔日向勞工局申請勞資爭議調解，9月25日寄存證信函給公司，以雇主違反勞動契約或勞工法令，依勞基法規定於9月26日與雇主終止勞動契約，請求給付資遣費及開立非自願離職證明書。

勞工局表示，女員工已經寫了交接清冊，但沒書面離職證明，公司則認定女員工是自行離職，雙方各執一詞，勞工局10月12日下午2時指派調解人召開調解會議，若調解不成，勞工可循司法途徑解決，勞工局將協助勞工申請訴訟裁判費及律師費用補助。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天在新聞稿指出:

事後，康軒集團董事長不思自我檢討，依據新聞報導的通訊截圖，李萬吉董事長反倒是來了句「務必把搞鬼的抓出來」，企業主決定揪出有道德良知的吹哨者。 接著更有長達兩天的公共場合職場霸凌，企業管理階層視而不見，因為管理階層都已經明確地收到董事長的意志，特定員工也因被霸凌而離職。 (全教總官方臉書)

全教總認為，康軒從事教育事業，企業卻做了非常惡劣的「反教育」行為。主管試圖揪出有道德良知的吹哨者，員工受到職場霸凌，凸顯康軒是一個漠視社會公共責任及職場勞動權益的企業，是典型打壓勞權的惡雇主。

全教總指出，康軒集團除編撰教科書外，近年也開辦貴族學校、設立幼兒園、辦文教雜誌，更應注意自身企業文化和形象，以免對台灣教育造成不良影響。全教總要求康軒集團立即停止打壓勞工，並即刻向社會大眾道歉，否則，不排除發動全國教師拒用康軒的文教產品。