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【快訊】台灣9日新增3名境外移入武漢肺炎病例　2人來自菲律賓、另1人為首見烏克蘭入境個案

3個案分別為菲律賓籍20多歲男性、菲律賓籍30多歲女性及烏克蘭籍30多歲男性。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/09 14:11
9日記者會仍由指揮中心發言人莊人祥主持, 圖為他在8日記者會發言之前, 清了一下喉嚨。(中央社檔案照片) 

9日記者會仍由指揮中心發言人莊人祥主持, 圖為他在8日記者會發言之前, 清了一下喉嚨。(中央社檔案照片) 

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增3例境外移入COVID-19(武漢肺炎, 新 冠肺炎)病例，為菲律賓籍20多歲男性(案525)、菲律賓籍30多歲女性(案526)及烏克蘭籍30多歲男性(案527)，分別自菲律賓及烏克蘭入境。

指揮中心指出，案525因工作於今(2020)年9月24日自菲律賓首次搭機來台，入境時無症狀，10月7日集中檢疫期滿前進行採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。因個案入境時於機上全程戴口罩及面罩，且檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心表示，案526因工作於9月24日自菲律賓入境，入境時無症狀，10月7日集中檢疫期滿前採檢為弱陽性，10月8日再次採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。因個案入境時於機上全程戴口罩，且檢疫期間未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心指出，案527因工作於9月22日自烏克蘭入境，於10月7日居家檢疫期滿解除後，由公司安排自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位目前掌握個案接觸者共9人，其中7人為公司接觸者，列為居家隔離對象；另專車司機共2人於接送時全程戴口罩，列為自主健康管理。

指揮中心統計，國內截至目前累計96,280例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含94,864例排除)，其中527例確診，分別為435例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、488人解除隔離、32人住院隔離中。
武漢ˋ肺炎
烏克蘭
菲律賓
境外移入

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