發數再加碼、33分鐘施放2萬7千發 2020台灣國慶焰火在台南！

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）國慶焰火在明(10)日即將在台南安平區漁光島施放，台南市長黃偉哲今(9)日宣布，為了提供更好的觀賞效果，國慶焰火的施放發數將加碼到27354發，較原先規劃的16882發大幅增加了6成，超過2萬7千發的焰火在33分鐘完成施放，相信緊湊度與精彩度將更加提升。

台南市長黃偉哲表示，國慶焰火就要到了，台南市政府團隊雖然做了周全準備，但還是一再確認各項工作是否完備，9月26日的焰火施放效果相當好，各界都很滿意，因此國慶當日的焰火發數將從原先的1萬6千多發加碼到2萬7千多發，總共增加近1萬枚，歡迎大家國慶假期來台南看焰火，保證精彩物超所值。

台南市政府表示，明(10)日國慶焰火施放原先規劃就已精彩可期，為了呈現更好的觀賞效果，再加碼到27354發，增加的部分以低空焰火為主，為夜空增添更炫爛的色彩，所有的焰火將在33分鐘內施放完畢，緊湊度和豐富度大增，屆時將帶來更令人目不暇給的視覺震撼效果。

此外，為守護民眾生命安全，臺南市政府分別在主、副舞台等四處場地設置ICS救災指揮車，處理現場可能發生的緊急狀況。

台南市長黃偉哲表示，ICS救災指揮車可以進行各種災害指揮搶救、災情查勘回報、狹小巷道搶救等勤務，著實提高救災搶險的速率和效率，目前各大隊已於國慶煙火完成專用ICS救災指揮車之整備工作，不過也希望ICS救災指揮車能備而不用，國慶燄火一切平安。