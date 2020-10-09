中國加入全球「新冠疫苗實施計劃」、 價格與國內差20倍遭轟「洋大人的命才是命」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國宣佈正式加入全球疫苗免疫聯盟的「新型冠狀病毒肺炎疫苗實施計劃」，未來中國疫苗研發完成後，將作為「全球公共產品」優先向發展中國家提供。但此舉卻讓中國民眾相當不悅，大酸「國內巨額收費，國外免費。畢竟洋大人的命才是命」。

中國外交部今（09）日發佈新聞稿，10月8日，中國同全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。為確保發展中國家有平等機會獲取適合、安全和有效的疫苗，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。

中國外交部發言人華春瑩表示，儘管中國多支疫苗研發處於國際領先水平並具備充足的生產能力，但還是決定加入「實施計劃」，目的就是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，通過加入「實施計劃」，中方也將同有關國家加強疫苗合作。

但是中國網友不買帳，大呼「應該是優先向中國國籍的公民提供」、「大國范就是坑國人媚外國人？」、「給國外多少，國內又多少錢呢」「國內巨額收費，國外免費。畢竟洋大人的命才是命」。

《大紀元》報導，中國12月底將正式上市第二款新冠肺炎疫苗，並首次向海外出口，目前報價一針為2美元，共2劑，約人民幣27元，折合新台幣115元。

此外，中國國務院9月25日介紹新冠肺炎疫苗工作進展，號稱由國藥集團研發的「滅活疫苗」有效期為1年，而且「目前已有10萬多名高危人群接種疫苗，無一例明顯不良反應，無一人感染」。

未來中國國內上市，2針定價人民幣600元，折合新台幣約3000元。



（圖片取自中國社群網站微博）

中國網友大呼「可預見銷售量數十億劑量的疫苗，研發成本要高到何種程度分攤到每支能售價到600人民幣兩支的程度？」

「百姓不會在乎貴不貴，而是在乎給外國人無償或低價提供，對國人缺收費略高。」

「疫苗有效期是好久？一年一打？打了疫苗感染新冠賠償金額是多少？比爾蓋茨說疫苗價格應該低於5美元」

「賣給國內人民2劑600元，卻無償提供非洲國家施打？」

中國武漢肺炎自年初爆發，肆虐全球，加上美中、美印對峙持續升溫，為突破困境，北京當局透過開「疫苗支票」企圖尋求新同盟。國務院總理李克強8月24日向東南亞各國承諾待疫苗完成後，將優先提供使用。

而今年6月17日中國國家主席習近平在「中非團結抗疫特別峰會」上表示，將繼續向非洲提供物資協助，翌日，中國外交部宣佈，為協助盟友抗疫，新冠肺炎疫苗研發並投入使用後，將率先惠及非洲國家。