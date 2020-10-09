新冠肺炎與流感雙胞胎流行　台大醫：打流感疫苗降風險

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】流感疫苗5日開打，對於防範新冠肺炎，大眾也寄予厚望。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙的研究團隊，7日於防疫說明會分析上半年南半球流感與肺炎夾擊的經驗，結果顯示流感疫苗施打率越高，新冠疫情嚴重度越低。且施打流感疫苗可以降低因症狀相似的複雜性，還可減少流感使用的醫療資源，若疫苗接種率為90%，可降低23%新冠肺炎確診病例。

流感新冠症狀相似 同時感染恐死亡

關於新冠肺炎與流行性感冒雙胞胎流行(twindemic)的相互影響，公衛學者范僑芸提到，因症狀相仿，流感大流行會造成防疫困難，並消耗醫療資源，倘若同時感染，還可能產生嚴重併發症甚至死亡。為避免流感、新冠肺炎的雙重流行，接種流感疫苗為目前最有力之防疫措施。公衛學者張維容也說明，巴西及義大利皆有證明，施打流感疫苗可以改善新冠肺炎的住院率及死亡率。

流感疫苗證實 減少新冠肺炎確診病例

施打流感疫苗對於整體新冠肺炎的流行亦有影響，中國研究結果顯示在流感大流行的季節，大量流感病患至醫院就醫，增加罹患風險，且消耗檢驗能量，考量此因素後，若流感疫苗接種率為90%可降低23%新冠肺炎確診病例。

往年接種流感疫苗的實證顯示，失能老人可以減少30%的死亡率，並減少15%因呼吸衰竭導致的住院次數；針對兒童族群，可以有效預防57.3%兒童因流感導致住院。陳秀熙教授表示，因此歐美各國需求較往年大增，但疫苗生產費時，造成供應短缺，各國皆以65歲以上與6個月以下高風險族群優先施打為主，英國還擴大至50歲以上即可接種。

細菌、病毒共同感染 年長慢性病患要注意

除了流感之外，研究團隊也提醒需注意新冠肺炎與其他細菌、病毒、真菌的共同感染，許辰陽醫師說明，檢測發現15-44歲、確診患者發病後的1-4天、重症者都容易發生共同感染，美國及土耳其的報告顯示，65歲以上多重慢性病的患者，容易發生共同感染，且會快速併發重症甚至死亡，因此施打流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗都相當重要。

共同感染風險多寡 影響抗生素投藥時機

共同感染風險的高低，也關係著第一線臨床醫師是否需要早期投予抗生素治療，假如肺炎患者有很高風險合併細菌感染，必須要早期投入抗生素；假如肺炎患者細菌感染風險不高，早期投藥可能提升抗藥性，並造成院內感染的風險增加，這是臨床決策的重要議題。許辰陽醫師表示，這些觀察及議題都希望在疫情之下，能找到對患者最有利的治療方針。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47736/

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