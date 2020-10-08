台灣東裝「落款」定調亞洲時尚　春夏新裝不朽銀疫情下反思生命

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)設計教父陳俊良為時裝品牌《東裝》創辦人，優雅俐落剪裁打破性別刻板印象，以東方哲學重新定義時尚美學，主題「落款」的系列最新春夏時裝於8日台北時裝週亮相。

「身處消失又存在的2020年，我們該何去何從？」-《東裝》設計師陳俊良



陳俊良(圖/官網)

《東裝》(Silzence)於台北時裝週SS21的品牌大秀主題定調「落款」，代表「每一次花綻放後，都無悔為生命落款」，更為這動盪的2020年增添一股灑脫的詩意，而面對人生的從容態度，陳俊良透過服裝及現代舞成功演譯。

《東裝》成立已滿三年，陳俊良以「落款」為時尚圈註解，和去年透過詩詞的文學性呈現很不同，今年走秀圍繞對人生哲學性的反思，從秀場中的黑白攝影及銀色鏡面的邀請卡不難看出端倪，重要的是，今日也首次亮相女裝，依舊優雅且中性。

黑、白、灰為東裝的經典色調，猶如阿良老師的名言，「找到經典，就不害怕流行」，也在紛擾的2020年繼續安靜思考，但今年卻悄悄的加入銀色點綴，意外襯托出花朵綻放的生命力，也讓東方服裝更現代化，然而，金屬色看似與自然連結的主題十分衝突，但其實是設計師對於生命哲學性的反思。

活潑的春夏卻在冷色調中加入銀色，豈不是冷上加冷的春天？對陳俊良而言，銀色是不朽的象徵。他很喜歡不鏽鋼材質，那是一種不朽的東西，他說，「春天是所有生命萌芽剛開始的時候，我希望很多事情都是永生的，像是小嬰兒出生時，希望他永遠都不要長大，然而事實卻不然，所有事情終會老去，從哪兒來會走回哪裡去。」



陳俊良拍攝的黑白攝影呼應今年主題(圖/台灣英文新聞)

在疫情的突襲下，似乎加速了阿良老師看開人生的腳步，本來年初籌備今年秋冬秀時，主題定調「不止」帶有些許醒世意味，之後卻面臨腰斬，直到現在如春雷般突來的春夏秀，主軸也跟著大轉彎，在這看似不存在但又存在的2020年，一切似乎都來得太突然，所有讓人摸不著頭緒的不合理轉瞬成為常理。

陳俊良表示，本來四月在準備今年秋冬秀，那時候沒想到疫情來得這麼突然，有感於大家好像都匆忙過人生，2020年好像也就在無意間消失了但卻又存在著，原本主題為「不止」，希望大家透過疫情好好思考作為人類的定義，不要再去做太多傷天害理的事。

然而，之後台灣疫情趨於穩定，陳俊良延續四月心情到八月，將春夏主題改訂為較輕盈的「落款」，他說，花如果不落地為泥就沒有辦法延續生命，因此當每朵花掉落，其實都是新生命的誕生，整場秀帶有「化作春泥更護花」之意。

今年的時裝依舊以黑白灰三色為主，但布料質感卻大為不同，其中也可見許多混搭的巧思，陳俊良強調，《東裝》風格簡單，因此面料的硬挺顯得特別重要！這次大量使用台灣自行研發的布料，因緣際會下發現有如此用心的老字號品牌，布料都是為了這場秀量身打造的，老闆的力挺讓他很感動！

關於未來，與其花時間感嘆花落，不如好好的思考當花還在枝頭時，能為這世界做些什麼吧！陳俊良也幽默的提醒大家，好好的出國去台灣玩吧！

《東裝》網站：https://www.silzence.com/



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