忘年會繽紛盛宴 盡在山形閣「旺來迎春」旺春豐

歲末年終即將到來，回顧過去一年的成績，互相勉勵新的一年能有更好的表現，回饋一整年工作的辛勞、相約舉杯慶祝迎接新的未來，礁溪山形閣於2020年10月1日起至2020年03月31日推出【旺來迎春尾牙春酒】專案，即日起接受預訂，為賓客們打造熱鬧繽紛的歲末歡聚盛宴。

員工已辛苦忙碌一整年，犒賞員工、凝聚士氣的時候到囉！主廚以獨到的廚藝及嚴格遴選的在地鮮食，端出精彩的中式美饌，每桌NT$8,800＋10%起，席間提供果汁無限暢飲，達一定桌數還另外致贈精選紅酒、啤酒與卡拉ＯＫ歡唱，並可加價享台灣經典啤酒無限暢飲；專業音響、投影設備，以及隨桌數的不同，大方贈送住宿券、餐券等做為歡聚盛宴的抽獎禮品。2020年10月31日前簽約付定完成，還可享早鳥優惠價95折。

山形閣也為企業公司行號提供搭配「旺來迎春」尾牙春酒專案的特惠住宿專案，優惠38折起，平日優惠價(週日至週五)～標準雙人房(一大床/兩小床)NT$6,888、豪華雙床房-三人房只要NT$9,888，這樣的優惠就是希望大家住的高興、吃的開心、玩的盡興；而且訂房只要滿25間起就再加送標準雙人房住宿券1張、滿35間加送標準雙人房住宿券2張、滿50間加送標準雙人房住宿券3張，贈送住宿券是平假日皆適用哦！

在擁有蘭陽平原與龜山朝日的美景、享整片落地窗面平原與太平洋的宴會空間，品嘗豐盛的佳餚美酒，期待為賓客們打造熱鬧繽紛的歲末歡聚盛宴。

更詳細訊息請上官網查詢，訂房、訂餐服務專線03-9872323由專人為您服務。