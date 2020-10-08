住宿券全年最優惠 理想大地線上旅展10/5開跑

全台最大規模的「2020 ITF台北國際旅展」，即將於10/30~11/2在南港展覽館一樓盛大舉行，花蓮理想大地渡假飯店今年攤位設計，以園區著名的經典紅磚橋樑和浪漫應許輕艇為主角，打造西班牙風情的飯店建築實景，將理想大地六號碼頭移至展場，讓消費者踏進展覽區彷彿親臨飯店實境，感受到理想大地的綠色清幽環境和水都風情。展攤旁也同時規劃寵物專區，提供有寵物的家庭們多一個旅遊選擇！即日起至11月2日同步推出線上旅展，人氣住宿券最低52折起優惠，要買要快哦！

當月壽星免費升等 加碼平日贈送竹筏體驗

疫情受限不能飛出國，想出門旅遊或聚餐紓解心情，今年旅展理想大地平日住宿禮券推出一泊一食每張優惠5,600元起，一泊二食每張6,700元起，持住宿禮券於2020/2/8前入住(春節除外)，平日入住免費贈送生態竹筏體驗，旺日更享不加價優惠；履約效期內入住，付費第3人免費升等豪華客房雙床四人房型，壽星入住更可以免費升等套房，理想饗樂券四選一每張優惠1,700元起，Super超值優惠組合，機會難得，不要錯過哦！

揪團購買住宿券 超CP組合買五送一

今年最後一波優惠，理想大地推出團購套票回饋消費者，超強的平日團購住宿禮券，購買5張送1張，平均單張不到5,000元，無法親赴展場的民眾，理想大地線上旅展提前開放訂購，即日起至11/2，計畫出遊民眾可趁此波優惠搶先體驗寒假旅行氛圍。

親自蒞臨旅展現場購券的貴賓們，更擁有獨享優惠，針對明年春節預留保留房給現場購券訂房的貴賓們，購買住宿禮券單筆發票滿1萬，贈送套房升等券乙張，單筆滿2萬再送現金禮券1,000元，單筆滿5萬除了套房升等券二張還有現金禮券3,000元。今年寒假選擇理想大地，活動多元滿檔，不怕你來玩，就怕你玩不完，來一趟台北旅展J507,前幾名購買者還有限量驚喜送給您。更多詳情請查詢官網，或電洽02-2658-8181、03-86-56789。