台灣文策院Netflix合辦首屆「國際劇本工作坊」　創意人才投資總監分享「劇本聖經」秘訣

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) Netflix首度於台灣舉辦「國際劇本工作坊」，由國際投資總監克里斯多福．麥克擔任講師不藏私分享「劇本聖經」秘訣，吸引大批影視工作者參加，今（8日）台北寒舍艾美酒店落幕。

文化內容策進院和 Netflix 於今（8日）在台北寒舍艾美酒店攜手舉辦「TAICCA X Netflix 國際劇本工作坊」，此為 Netflix 首次在台聯名舉辦培訓課程，由 Netflix 的國際原創作品創意人才投資總監克里斯多福．麥克（Christopher Mack）擔任講師，透過線上視訊，與國內資深編劇分享創造及記錄劇本點子的好方法，教導編劇們如何透過「劇本聖經」，編寫並製作出以人物導向的優質戲劇。

文策院以改善國內文化內容產業生態，協助文化內容作品前進國際市場為主要目標，首度與全球首屈一指的串流娛樂Netflix合作，推出線上工作坊，台灣製作團隊瀚草影視也分享與 Netflix 共同開發劇本的經驗，以及如何打造出能吸引全世界目光的好故事。



瀚草影視製作人湯昇榮與監製曾瀚賢與會分享與 Netflix 合作心得(圖/文策院)

文策院院長胡晴舫表示，文策院期望透過與 Netflix 合作，擴展台灣原創內容更大的國際市場，與國際產業鏈攜手為全球觀眾服務。文策院與 Netflix 的首次合作由人才培訓開始，後續將規劃更深入的互利方案，希望就影視內容方面開展全面合作。

而將繼續與 Netflix 合作《誰是被害者》第二季的瀚草影視監製曾瀚賢說：「能夠與Netflix合力製作《誰是被害者》第一季真的令人大開眼界。這對於像我們一樣的編劇是一個很好的提醒，我們要不斷地學習，才能讓台灣內容保有競爭優勢和吸引力。看到像Netflix這樣的公司認可及投資台灣創意人才，非常令人鼓舞。我相信在不久的將來，會看到更多來自台灣的故事突破限制，登上世界舞台。」

本次課程講師邀請 Netflix 國際原創作品創意人才投資總監克里斯多福．麥克進行授課，他曾領導「華納兄弟工作室」（Warner Bros. Workshop）長達 10 年之久，提供編劇和導演課程，培育了將近 100 名編劇和 50 名導演，學員們在當今知名電視節目中嶄露頭角。講師在課程中教導學員，透過問對的問題、用角色的目標和動機對應情節，全面檢視劇本並建立「劇本聖經」，說一個精彩的影集故事。



此次工作坊課程於上月底宣布時，獲得國內影視產業支持，報名狀況踴躍。文策院與Netflix共同表示，未來預計安排更多相關課程。