第二波「打開台北」名單揭曉！台灣司法院、晶華總統套房、神秘閣樓酒吧免費參觀

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)想知道晶華酒店總統套房裡暗藏的八卦嗎？英國正式授權首屆「打開台北」活動，遍布台北的私密空間將開放民眾免費參觀，先前已公布50個地點，第二波名單加碼於8日揭曉！

首屆「打開台北」(Open House Taipei) 獲英國正式授權，從1992年創始於英國倫敦，經歷28年持續演進與推廣，串連紐約、墨爾本、米蘭等國際大城，官方統計，每年秋天約有超過200萬的總參觀人次，參與全球Open House的活動。

全球在新冠肺炎疫情衝擊之下，台北與蘇黎世成為唯二如期舉行的城市，將成為國際注目的焦點，台灣也是繼澳門及大阪後，亞洲第三個加入的國家，台北市內許多私密景點，或是平時需購買門票進入的空間將敞開大門，歡迎民眾也「敞開心門」入內跟藝術家及職人近距離的接觸交流。



晶華酒店總統套房將於活動中開放參觀(圖/主辦單位)



捷運行控中心將於活動中開放參觀(圖/主辦單位)

參與「打開台北」活動的空間，需至少滿足以下5個條件：不對外開放、非公眾區域、免費入場、閒置或秘密場所等5個條件其中一項。首波名單已於9月公布，吸睛的空間包含台北神秘酒吧Staff Only Club、國家兩廳院、雄獅內湖總部等共50間。

第二波名單已於今日揭曉，包含晶華酒店「總統套房」、台北捷運行控中心、司法院等共24間，空間種類繁多，不只侷限藝文領域，透過有趣的方式讓大家更深入瞭解居住的城市。

其中，最新公布名單中的晶華酒店將開放裹著神祕面紗的「總統套房」，並由資深管家帶領預約民眾參觀，導覽這個曾接待過眾多知名好萊塢巨星及政商顯要的私密場域，以及發生過的款待故事。

源自英國倫敦的Open House活動一向以打開鮮為人知的公部門空間聞名，如倫敦地鐵總部、英國首相官邸等皆是每年預約秒殺的選點，「打開台北」在台北市政府的支持下，將開放建構台北美好日常的幕後功臣─台北捷運行控中心、自來水園區之觀音蓄水池及國定古蹟司法院等。

司法院將在11月28日首次開放大法官會議室以及2017年舉行同婚議題辯論的憲法法庭，讓民眾自由參觀，親臨見證「亞洲第一個同性婚姻合法化國家」的經典歷史場景，並配合一系列的導覽、藝術家進駐、紀錄片放映活動，讓民眾深度的走訪平常你我都不曾有機會進入的最高司法機關。

「打開台北」由徐千捷和策展人吳卓昊共同策劃，吳指出，務必要透過官網了解各空間的特色與參觀形式後，提早安排自己專屬的參觀路線，千萬不要貪心的想一天就去十幾個點，最舒服的參觀方式為一天規劃3個必去與2個備選空間點即可。

打開台北

時間：2020.11.28 - 2020.11.29

網站：http://www.opentaipei.org/

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參與空間名單(圖/主辦單位)



參與空間名單(圖/主辦單位)