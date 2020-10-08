新北協拍「封街拍攝實務講座」 熱烈報名中

臺灣影視類型多元， 在新北市申請協拍服務的影視作品平均每月更多達55件， 劇組對封街的需求也越來越多，新北市協拍中心將於10月13日下 午兩點於府中15紀錄片放映院舉辦「封街拍攝實務講座」， 邀請資深劇組場景製片何嘉旻與瑞芳分局古輝雄警官現身說法， 希望增進製片人員與相關科系學生對於封街拍攝規劃之能力， 歡迎大家踴躍報名。

新北市協拍中心表示，近兩年影視劇組封街拍攝案件平均每年20件 左右，拍攝劇情內容涵蓋飛車追逐、翻車爆破、大型救災場面、 小型交通管制等等，為保障用路人權益，提高封街拍片的效率， 如何擬定有效的拍攝計畫是非常重要的， 本次舉辦講座主要的目的就是希望能夠幫助製片人員以及即將進入業 界的新血們，從零開始了解封街拍攝的每個環節， 以及有哪些方面需要注意， 要怎麼樣才能在不造成用路人困擾的前提下順利拍攝， 讓未來在新北市進行封街拍攝的劇組人員， 具備正確的拍攝觀念與規劃能力。

本次講座亦邀請新北市道路拍攝案件居冠的瑞芳分局交通組警官古輝 雄，深入剖析各種道路法規與規範， 同時也請到有國際劇組拍攝經驗的資深場景製片何嘉旻面對面交流， 傳授第一手拍攝實務經驗， 協拍中心同仁也將分享各種封街拍攝申請案例， 希望能夠讓參加的劇組朋友經過這次講座之後， 都能夠對封街拍攝與規劃有更深一層的認識。

新北協拍「封街拍攝實務講座」採線上報名，報名網址https: //reurl.cc/VX4nE5，更多資訊請電洽：02- 29603456分機4643或上新北市協拍中心臉書粉絲專頁。