雙十國慶連假到！ 新北市貼心交通懶人包 讓民眾出遊不再卡卡的

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）明天起即是為期3天的雙十國慶連續假期，新北市交通局預估國慶連假期間民眾返鄉、出遊模式將與中秋節連假相似，交通局彙整相關交通資訊推出「國慶連假交通懶人包」提供民眾參考，內容除了新北市10大風景區易壅塞路段、時段及景點大眾運輸資訊，並可查詢即時路況及停車位剩餘數量，以避開塞車並節省寶貴時間。

新北市交通局交通安全科技正林祥煙指出，今年中秋連假前一天下午尖峰時段，在台61、台64及台65往南路段出現提前返鄉車潮；而在連假期間，除因於首2日國道實施匝道儀控、高乘載管制，以及國5石碇及坪林南向入口匝道也自0時至12時封閉管制，造成交流道周邊平面道路短暫回堵之外，風景區及市區道路交通算是順暢。

國道於連假最後一天則有局部路段壅塞。

交通局預估明天起雙十國慶3天連假期間民眾返鄉、出遊模式將與中秋節連假相似，建議市民朋友多利用公共運輸，交通局彙整相關交通資訊推出「國慶連假交通懶人包」，提供用路人避開易壅塞路段、時段等資訊，以享受安全又愉快的國慶假期。

新北市政府表示，國慶連假交通懶人包內容除了新北市10大風景區易壅塞路段、時段及景點大眾運輸資訊，更可查詢即時路況及停車位剩餘數量，以避開塞車並節省寶貴時間。

交通局預估國慶連假期間風景區易壅塞路段包括九份老街（汽車路、瑞金公路）、深坑老街（文山路、北深路）、淡水老街（民權路、中正路）、鶯歌老街及陶瓷博物館（國慶街、文化路、三鶯大橋）、烏來（台9甲線）等，壅塞時段多自中午左右至入夜後。

此外，易壅塞市區主要幹道包括台65線五股至土城路段、台64線五股至中和路段、中和中正路、泰山新五路、三重重陽路、林口文化一路等，提醒市民朋友改道，減少道路壅塞。