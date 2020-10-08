雙十連假購物趣！全台百貨週年慶 富邦J POINTS卡 不限金額3%無上限

後疫情時代的「爆富性消費」持續發威， 根據經濟部商業司統計資料顯示，百貨產業今年7、8月有政府振興 方案加持，人潮回流，尤其珠寶、精品、大型家電買氣活絡，7、8 月平均月營業額年成長皆達9%以上。10月各大百貨輪番接棒週年 慶開跑，適逢雙十連假，消費需求看升，全台百貨刷富邦J POINTS卡享不限金額3%回饋無上限， 指定百貨週年慶檔期刷富邦卡消費滿5,000元再回饋100元禮 券，最高回饋4,500元！此外，不少民眾會利用雙十連假出遊， 刷J POINTS卡吃、喝、玩、 樂及國內旅行社訂行程也通通享不限金額3%回饋無上限。

根據北富銀信用卡大數據分析， 往年百貨週年慶為一年中消費力最驚人的時期， 全台百貨業刷卡量將大幅提升，且刷卡逾10萬元的卡友人數倍增， 約為平日4倍，其中化妝品為卡友刷最大的品項， 平均購買量佔百貨整年度30%左右。北富銀表示， 今年上半年受疫情影響， 百貨母親節檔期的血拚力道明顯比往年保守許多，下半年疫情趨穩， 再加上有各類振興經濟的措施激勵消費， 可預見消費者沉潛許久的購物力道將全面出籠， 有望拉抬這波百貨週年慶的買氣。

為讓卡友立即享受最殺折扣、賺進最多刷卡回饋，北富銀也推出「 虛擬J卡」，只要輸入身分證字號和生日通過認證，即能秒辦J卡， 立即開卡、馬上使用，享受3%高額回饋！想加入北富銀虛擬J卡行 列，可從台北富邦銀行LINE官方帳號的「J卡專區> 我的虛擬J卡」或官網「信用卡> 我的虛擬J卡」進行申辦！更歡迎J POINTS卡友透過北富銀LINE官方帳號揪友辦卡， 轉發活動訊息達5人可先獲贈5點LINE POINTS，推薦人若成功推薦好友申辦，只要好友符合J POINTS卡新戶且於核卡後30天內不限金額任刷一筆， 推薦人即可獲贈300點LINE POINTS，而被推薦人亦可獲得最高500點LINE POINTS新戶刷卡禮，雙重驚喜，優惠加倍！推薦愈多， 愈有機會拿到更多的LINE POINTS。

此外，今年中秋連假國道湧現人潮，緊接著本週末雙十連假登場， 對於不想塞車的民眾不妨走向百貨公司感受週年慶輕鬆歡樂的購物氣 氛。北富銀今年與新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、京站廣場、 廣三SOGO、台茂購物中心合作， 活動期間刷富邦卡消費滿額回饋百貨禮券外；針對廣三SOGO與台 茂購物中心單筆分期滿10,000元再加碼送100元禮券。 卡友可好好把握雙十連假，實現規劃多時的願望清單， 盡情享受逛街購物、邊刷邊賺的樂趣！

而雙十節也是今年最後一次連假，規劃出遊的富邦卡友，於12/ 31前參加雄獅旅遊「森山美境」系列行程享95折；瑞獅旅行「 好人玩台灣」賓士包車私人訂製行程享每人折價500元；10/ 31前參加長汎假期環島與花東特色行程享最高折價1,000元/ 人。若持有momo卡10/31前於5大訂房網站消費滿5, 000元享5%回饋；另搭台灣大車隊、LINE TAXI、Uber趴趴走享最高10%回饋。

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