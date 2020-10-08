臺灣企銀統籌主辦達清環保企業股份有限公司聯貸案

台灣企銀統籌主辦達清環保企業股份有限公司（以下簡稱達清環保）新臺幣22.58億元聯合授信案，於2020年10月8日完成聯貸簽約儀式，並由台灣企銀董事長黃博怡先生代表聯合授信銀行團與達清環保企業股份有限公司董事長戴文斌先生共同簽署，本聯貸案由該行統籌主辦，合作金庫、全國農業金庫及華南銀行共同主辦，並邀集高雄銀行、第一銀行及板信銀行等7家銀行共同參與。

本聯貸案資金除支應達清環保償還金融機構資本性借款外，並提供該公司興建廠房、購置機器設備及充實中期營運週轉所需資金，達清環保成立於民國87年4月，主要從事廢棄物清運業務，為桃園市政府環保局核可之甲級廢棄物清運公司，本業業務能力為業界翹楚，公司秉持「做對的事」原則，積極推動綠色循環經濟，於桃園觀音工業區規劃設置全國首座固體回收燃料(簡稱SRF)處理廠，SRF為使用非有害廢棄物所製成的固體回收燃料，具能源替代性，除有效解決垃圾去化亦可降低排碳問題，目前歐洲各國及亞洲如中國、韓國、泰國、馬來西亞等皆已使用SRF替代既有燃煤，用於發電廠、水泥窯及蒸汽鍋爐等業者，該計畫並取得經濟部「中小企業加速投資行動方案」資格核定函，各金融機構對於達清環保致力解決廢棄物處理問題，為維護台灣美好環境的精神均表認同與肯定，成功完成本聯貸案。

台灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行，長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留臺灣、落實實現，未來仍將持續支持政府政策，推動都更金融、綠能金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創業金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。