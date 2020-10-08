多元培養海洋思維 2021台灣海洋青年論壇徵件中

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為鼓勵青年學子體認海洋所面臨的危機與挑戰，推動海洋永續發展，強化國際海洋事務能力，海洋委員會與美國在台協會高雄分處(AIT/K)合辦「2021台灣海洋青年論壇」，海洋委員會主委李仲威表示，海洋無國界，海洋所面臨的危機與挑戰是全球共同關注的議題。

李仲威還說，在強化青年學子海洋教育，提升文教能量方面，持續推動海洋教育，除規劃出版國際海洋資訊雙月刊、海洋保育電子季刊，舉辦海洋教師研習營及海洋學生體驗營之外，特與美國在台協會高雄分處合作辦理此活動，以多元培養海洋思維，啟發青年學子對海洋的熱忱。

「2021台灣海洋青年論壇」分為大學、研究所組及高中職、五專的一~三年級、國際學校組，各組決選獎勵第1名頒發獎金新台幣30,000元、第2名獎金新台幣20,000元、第3名獎金新台幣10,000元，第1名至第4名頒發由海洋委員會及美國在台協會(AIT)共同具名獎狀乙紙。

各組第1名將可獲得參加APEC海洋及漁業工作小組2021年在台灣舉辦「運用創新科技強化APEC區域經濟體海洋廢棄物監測能力建構計畫」國際研習營資格。海洋委員會歡迎全國大學、研究所、高中職、五專及國際學校學生組隊，於11月5日下午5時前踴躍提案報名。