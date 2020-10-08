超前部署捍台灣資安　義聯電通過TCIC國際雙驗證ISO27001與ISO27701　

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）副總統賴清德日前出席「台灣駭客年會HITCON 2020」時表示，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，經常面臨中國的威脅，每月平均有3億次的駭客掃描、3,000萬次的攻擊，台灣面臨駭客的威脅是非常大的，也因此政府非常重視資訊安全的發展。

承接許多台灣政府機關客戶資通系統與服務專案的義美聯合電子商務股份有限公司（以下簡稱義聯電），9月順利通過加拿大公正第三方驗證公司–環奧國際驗證（TCIC）的ISO/IEC 27001資訊安全管理系統（ISMS）以及ISO/IEC 27701隱私資訊管理系統（PIMS）驗證，近日也由TCIC全球營運總經理梁日誠代表，將證書授予義聯電，肯定義聯電對資通安全的重視，也符合資通安全管理法的相關要求。

TCIC為全國認證基金會（TAF）認證的ISO/CNS 27001公正第三方驗證機構，並持續維持ISMS驗證機構資格。TCIC除了提供ISO/CNS 27001與 ISO 27701驗證及教育訓練服務外，亦積極推動IEC 62443-2-1資通安全管理系統、ISO 22301營運持續管理系統、ISO 20000-1服務管理系統等驗證與教育訓練服務。

TCIC全球營運總經理梁日誠表示，不論國際間或者台灣，隨著科技的發展，許多傳統產業相繼進行數位化，並轉型發展出數位科技相關的產業，義聯電便是其中的先驅。2018年資安法公告以來，在政府的帶動下，各界對資訊安全與個人資料保護日益重視。於資安領域，各組織普遍採用國際資安管理標準 ISO/IEC 27001；於個人資料保護，ISO/IEC 27701亦是國內外個資保護合規的趨勢。義聯電藉由通過TCIC的驗證，不僅展現對客戶資訊安全的負責，同時成為少數通過雙驗證的品牌企業。

梁日誠指出，義聯電多年來承接眾多政府機關客戶的資通系統與服務專案，因此極為重視資安法與個資法的合規，及執行資安管理與個資保護工作的決心。義聯電在董事長高志明全力支持與帶領下，全體同仁協作努力，於COVID-19疫情期間順利建置ISMS與PIMS並通過驗證，落實各項控制措施於日常作業中。