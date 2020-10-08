美國安顧問：台灣應提升國防預算　因應中國軍事力量擴張

隨著美國大選將近，對台、對中問題該如何處理，也成為候選人需處理的重要議題，在中美關係不斷下探低點的當下，川普的國家安全顧問歐布萊恩 (Robert O’Brien)，最近在內華達大學的一場活動上大談對中國的看法，還有對台灣的期許。

歐布萊恩以一次世界大戰期間，德國為了與英國皇家海軍競爭所投入的資源與力道做比較，表示中國近年為了掌握海權，正大張旗鼓的加強海上艦隻的力量，這樣的規模自從一戰後前所未見，足見中國的野心。

他直言，中國之所以要這麼做，是打算將美國的勢力趕出東太平洋，並使解放軍有能力能對台灣實施兩棲作戰，對此，他指出，兩棲作戰十分困難，加上中國與台灣之間有160公里的直線距離，可登陸的沙灘數量不多，也會是中國要面臨的問題。

然而，除了兩棲登陸大量的不確定性外，最大的問題仍在於美國的態度，由於美國對台海政策，一直以來都延續著「戰略模糊」的傳統，雖然美國法律規定有提供台灣自衛能力的需求（像是提供防衛性武器），並沒有任何線索指出，要是中國真的派軍侵台，美國會介入到什麼樣的程度，如果涉入太多，勢必會導致中美的衝突全面升級。

除此之外，他也呼籲台灣增加國防預算，以因應中國軍事能力的增長。

在此之前，美國已經批評台灣將在明年增加14億美元國防預算的計畫是「不足」，歐布萊恩指出，占GDP 1.2%的國防預算不足以抵禦中國，台灣需大幅添購海岸防禦的巡弋飛彈、水雷、攻擊快艇和監視裝備等器材，以跟上中國的擴張速度。

歐布萊恩說，台灣必須將自己武裝為一隻豪豬，獅子才會感到猶豫、害怕。