發掘台灣農業、生醫新視界！Discovery《 台灣無比精采》10月11日全亞洲首播

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）繼口罩外交後台灣科技島實力再度躍上世界舞台！Discovery頻道與外交部合作《台灣無比精采》系列節目，直擊台灣如何結合AI、大數據發展智慧農業及生醫科技，並讓全球了解台灣在篩檢試劑等防疫的軟實力。

外交部今（8）日舉行「台灣無比精采」首映記者會，這些台灣之光齊聚一堂面對面分享研發過程中不為人知的心路歷程，二集節目分為農業和生醫兩系列，共收錄七項智慧與創新成果，將於10月11日、18日晚間10點Discovery頻道全亞洲首播。

透過《台灣無比精采：農業科技》系列，民眾可了解台灣如何將科技運用於農業發展並行銷至全世界，包括無人機結合AI及大數據連馬來西亞也來取經；利用AI監測水域環境預測魚塭情況；在3小時內將廢棄物轉為有機肥的環保酵素。

《台灣無比精采：生醫科技》除了探索生物醫學工程越來越廣泛的應用，解決人類一生中可能遇到的潛在健康問題，也看看台灣如何透過國際合作來面對這些挑戰。深入了解這些創新科技和跨國合作的故事，也會認識實現這些壯舉的關鍵人物。無論是利用自己的幹細胞在中風後復原，還是世界上數一數二輕的新冠病毒PCR檢測機，節目提供難得的機會，讓我們一窺改變遊戲規則的創新功臣。跟著工程師和患者一起踏上冒險之旅，探索這些創新如何改變生活。

外交部國際傳播司司長陳銘政表示：「從年初新冠肺炎爆發以來，政府與民間攜手控制住疫情，更成功推動了口罩外交，而防疫成果僅是台灣實力展現之一，今年10月希望藉由《台灣無比精采》節目，向海內外完整呈現台灣在不同領域創新科技的充沛能量，節目中也記錄了頂尖的台灣團隊如何以先進研發成果，支援友好國家需求，善盡台灣作為國際社會一員的責任，共同為了科技外交而努力！」

Discovery內容發行部資深總監馬艷華表示：「Discovery 頻道從2011 年建國百年開始與外交部共同製作《台灣無比精采》系列節目，透過影像將台灣的美好傳播至世界，迄今介紹過總統府、尖端農業、人體重建等主題，台灣科技厲害之處不僅體現於半導體等硬體，在軟體上更有許多充滿創意的應用及發明，這些人及故事都很值得Discovery 紀錄，並透過Discovery國際播出平台，讓世界更加認識台灣。」