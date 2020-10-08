體驗鄒族之美 台灣阿里山愛玉季9日登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國慶連假將至，嘉義縣阿里山鄉公所與達邦部落將一連三天在達邦運動場舉辦一系列的鄒族產業活動，9日的愛玉季、選拔愛玉公主與勇士將為這場盛會拉開序幕，阿里山鄉公所邀請民眾國慶連假上阿里山吃愛玉、體驗鄒族魅力。

阿里山鄉長杜力泉表示，全世界只有台灣有愛玉，台灣最大的產地就在阿里山，想認識及品嚐美味的野生愛玉，來到達邦部落通通都有，今年還舉辦愛玉公主及勇士選拔，精彩可期。

阿里山鄉公所表示，愛玉季有一系列不間斷的豐富活動，除了鄒族青年樂團表演、小農市集、愛玉公主勇士選拔、愛玉DIY體驗，還要帶領遊客感受最道地的「鄒族風味」，活動詳情請至「說鄒cou就走 徜徉阿里山」FB粉絲團查詢，相關資訊FB「說鄒cou就走 徜徉阿里山」。

阿里山愛玉生長在海拔1500公尺-1700公尺的高海拔山區，是一種隱花果，沒有開花卻能結果，它的特性必須攀爬到頂才能結果，果囊蘊藏豐富的果膠，需透過蜜蜂傳送將雄果的花粉帶到雌果果實裡，才能完成授粉。每年9月至隔年2月為愛玉的採收期，一年一收，摘下愛玉後還要削皮、頗面、翻面、整形、日曬，才能成為愛玉籽。

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阿里山愛玉生長在海拔1500公尺-1700公尺的高海拔山區，是一種隱花果。(照片由苗栗區農業改良場提供)

圖片由嘉義縣政府提供