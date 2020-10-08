台美合作再下一城！台灣教育部與美國俄亥俄州教育廳續簽「合作備忘錄」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為強化與美國各州中小學教育合作關係，我國教育部陸續與全美國各州政府教育廳洽簽「教育合作瞭解備忘錄」，2006年即與美國俄亥俄州教育廳完成首次簽署迄今，交流成果豐碩，並於今(109)年9月完成第4次續簽4年期合約，效期從今年至113年。

教育部表示，俄亥俄州(Ohio State)為美國人口、工業及學術重鎮，州內3大都會依序為首都哥倫布市(Columbus)、克里夫蘭市(Cleveland)及辛辛那提市(Cincinnati)，合稱3C城市；著名大學則有俄亥俄州立大學、凱斯西儲大學、克里夫蘭大學及辛辛那提大學，吸引我國許多學生前往就讀。

教育部表示，俄亥俄州州與我語言教師、高等教育及中小學等教育交流熱絡。透過與教育廳簽定合作備忘錄，每年俄州教育廳協助遴選合格英語教師赴臺灣中小學任教，以及每年教育部遴選優秀華語教學助理赴俄州學校任教。

臺北科技大學與辛辛那提大學簽訂雙聯學位協定及臺北醫學大學與凱斯西儲大學護理系互訪實習。

此外，每年新北市公立高中與辛辛那提市公立高中組團互訪；美國在臺協會於108年邀集新竹中學、武陵高中、臺南二中及高雄中學4校學生，籌組音樂訪團赴克里夫蘭市。

教育部說，儘管今年發生新型冠狀病毒疫情嚴峻，俄州與我合作關係未受疫情影響，經由電子簽約方式，雙方完成第4次的簽約。期盼藉由本次續簽合作備忘錄，為俄州與我國各項教育合作交流開啟新頁。