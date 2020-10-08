台法智慧城市產業交流會議　開創產業合作新契機

台法智慧城市產業交流會議6日在台北展開，台法雙方約計130位業界代表出席本次線上會議，雙方就智慧交通、智慧電網、氫能等議題進行專家討論，同時強化台、法雙方產業合作機會。

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與法國最大工商組織-法國企業行動聯盟(MEDEF International)10月6日聯合舉辦「台法智慧城市產業交流會議」，由台灣電力公司楊偉甫董事長與法國企業行動聯盟永續城市專案主席Mr. Gérard Wolf共同主持，經濟部國際貿易局劉志宏副局長及法國財經部亞洲辦公室Mrs Adelaïde Dewavrin副主任應邀擔任貴賓致詞。

此次交流會議重量級講者包括：台北市政府捷運工程局劉秋樑總工程司、台灣電力公司綜合研究所沈德振副所長及台灣經濟研究院暨台灣燃料電池夥伴聯盟林若蓁主任，雙方就「智慧交通-軌道」、「智慧電網」、「氫能」等議題進行專家討論，分享彼此創新、實務經驗，強化台、法雙方產業合作機會，台法雙方約計130位業界代表出席本次線上會議。

法國政府於2019年起規劃投入智慧城市建設近3億歐元，整合都市交通、照明、能源、用水、廢棄物、醫療等跨領域項目，以達成資源配置優化、減少耗能的目標。另外，法國政府於本年9月公布「產業振興計畫」，其中在綠色經濟項下投入20億歐元對氫能源技術進行發展，值得我商借鏡並探尋合作商機。

國經協會目前與全球98個國家之151個工商團體或經貿機構建立友好合作關係，每年在國內外舉辦50場以上之民間雙邊經濟合作會議，為國際貿易溝通之重要管道。本會近年來與法國最大工商組織法國企業行動聯盟(MEDEF International)維持良好互動，幫助智慧城市永續發展，亦尋求國際合作夥伴，致力推動雙邊技術合作與產業媒合。雖受疫情影響，但透過視訊會議，打破時空限制，盼能使我專家及業者強化對法國智慧城市產業的了解，增進台、法雙方產業合作機會。