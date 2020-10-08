接見北美台商代表　蔡英文：盼台商協助促成台灣、美國BTA

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（8）日上午接見北美台商代表時表示，台灣與美國已啟動新的對話，期盼所有在美國的台商，共同協助促成台美雙邊貿易協定的簽署，讓台灣在全球供應鏈重整的過程中扮演關鍵角色。

蔡英文今日接見北美洲台灣商會聯合總會長吳怡明率領的訪團，談及台美關係，蔡英文表示，台灣與美國的雙邊關係正持續加溫中，也在日前啟動新一輪的台美經濟商業對話，期盼所有在美國的台商可以凝聚在美深耕多年的連結力量，共同協助促成台美雙邊貿易協定（BTA）的簽署，讓台灣的經貿有更多發展的機會。

蔡英文也表示，美中貿易衝突和新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情讓世界經濟發生很多變化，主要貿易大國正在積極調整國際經濟布局，全球供應鏈也正在重整中，台灣要在這波變局中脫穎而出，要仰賴台商繼續給予政府最重要的協助。

提及北美台商總會在3月成立的「Select Taiwan」組織，蔡英文感謝在美台商積極推動台美經貿交流，並行銷台灣；她也期盼台商未來繼續引介更多外資來台投資，用國際級的資金加速台灣發展的動能。

此外，蔡英文也感謝台商團體做為台灣跟世界接軌的先鋒，努力拓展國民外交；她列舉像是世界台灣商會聯合總會名譽總會長楊信跟台商夥伴共同發起捐贈口罩給美國、加拿大的醫療機構、長照機構和弱勢團體的活動，以及吳怡明所舉辦的視訊活動，協助台商解決疫情期間的問題跟挑戰等。