流感疫苗打氣強強滾　台北馬偕、國泰等醫院已用罄

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）流感疫苗10月5日才開打，開打兩天就用掉超過85萬劑，從昨（7）日起陸續傳出有醫院疫苗用罄，包括馬偕、國泰醫院和書田診所等，而台大醫院因衛生局緊急補貨，今天下午門診恢復讓民眾預約施打。

中央社報導，台大醫院7日貼出公告，即日起暫停接種流感疫苗。院方表示，獲配的5500支疫苗已經用完，是首度在開打3天就宣布暫停接種。但衛生福利部疾病管制署強調，今早會再配送。

根據疾管署統計，今年民眾接種流感疫苗相當踴躍，公費疫苗共有603萬劑，5日開打後，短短兩天就接種85萬5592劑，民國108年相同天數共接種52萬4079劑；雙北地區許多地方醫療院所施打數都爆量甚至無疫苗可打。

因應民眾接種踴躍，疾管署已積極協調提早疫苗供貨及增加配送頻率，讓衛生局所儘早拿到疫苗，疫苗從廠商到食藥署核驗好就配送，也函請要求衛生局將疫苗優先供應醫療院所。

台北馬偕醫院稍早發出訊息，今天中午前成人就會打完，孩童（6個月至6歲）下午會打完，不過仍有自費，而淡水馬偕只剩下嬰幼兒（6個月以上未滿3歲）和自費疫苗；台北醫學大學附設醫院則是還有200多劑，估計今明兩天也會用罄。

國泰醫院則是貼出公告，今天暫停施打流感疫苗；書田診所的公費疫苗也已用罄。新光醫院估計今天就會用完疫苗；振興醫院可用到明天；北部長庚體系醫院還有剩數百劑；三軍總醫院表示，目前仍剩餘1000多劑。

疾病管制署副署長莊人祥表示，以往也是第一週疫苗的「打氣」較好，呼籲民眾可循序接種，不用趕在第一週，在流感流行期前完成接種即可，除可避免人潮擁擠、排隊久候外，也可以維護接種品質，提醒可先向合約院所預約；並先電話詢問合約院所疫苗剩餘情形後再前往，以免久候或白跑一趟。

另為落實防疫新生活運動，民眾前往院所接種時，仍應遵守佩戴口罩、執行手部衛生及維持社交距離等措施。