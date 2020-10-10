〈時評〉台美復交決議文 讓國民黨尷尬了

國民黨7日下午舉行中常會，黨主席江啟臣表示，國慶 日當天，他除了會以國民黨主席的身分出席國慶大典外 ，也將在上午8時於中央黨部前舉行升... 國民黨7日下午舉行中常會，黨主席江啟臣表示，國慶 日當天，他除了會以國民黨主席的身分出席國慶大典外 ，也將在上午8時於中央黨部前舉行升旗典禮，彰顯對 於國慶的重視，以及對於國家的祝福。 中央社記者謝佳璋攝 109年10月7日 (來源 中央社)

立法院日前通過國民黨團所提「政府應請求美國協助抵抗中共」、「與美復交」兩項決議案，不過，隨著中國提出警訊，這個原本就是虛晃一招的做法，很可能是明日黃花，最後無疾而終。

台美關係雖然逐步加溫，隨著美方賣給台灣的武器愈來愈多，甚至公開解密對台六項保證的內容，還有美國來台官員層級不斷提高，各界好奇台美是否可能恢復邦交關係。

不過，為避免台灣變成美中台關係之間的麻煩製造者，我外交部長吳釗燮前陣子才會正式對外表示，台灣未規畫近期內與美恢復外交關係。但國民黨想突顯這中間的矛盾，於是在立法院主動提出兩項決議案。

首先，「請求美國協助我國抵抗中共」決議案，主要內容是要求蔡政府應積極說服美國依照「台灣關係法」精神，一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，以外交、經濟與安全防衛等方式協助我國抵抗。

其次，「與美復交」決議案，重點是台美關係突飛猛進之際，政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動。

這兩項提案，民進黨團沒有阻擋的理由，於是順水推舟，讓立法院通過了決議案，並反將國民黨一軍，進一步反諷國民黨立場搖擺，甚至還語帶諷刺地說，希望國民黨未來能以具體行動來落實決議文，不要反對或杯葛政府推進台美關係的各項工作。

民進黨的反應，可能在國民黨預測之中，畢竟，推動這些決議文，也可代表國民黨捍衛台灣的決心，但國民黨沒想到的，是中國方面的強烈反應。

國台辦針對國民黨的兩項提案，明白回應指出，要國民黨有關人要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事；並重申堅決反對任何製造所謂「台灣獨立」、「兩個中國」或「一中一台」的分裂行徑，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，絕不容許任何外部干涉。

不僅如此，中國一些涉台學者開始提出警告，像是廈門大學台灣研究院副院長張文生認為，國民黨雖是向台灣民眾展現愛台保台的決心，或是出於政治鬥爭的考量，但這兩項提案都屬於台獨性質，必須強烈譴責。

國民黨的提案，不但沒給民進黨難堪，反而惹惱了中國，如今，推或不推之間，進退維谷，讓自己陷入尷尬的處境，還好決議文的約束力效果不大，以及立法院三不五時都在通過決議文，只要國民黨自己不再提，大家也很快就忘了。