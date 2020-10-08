讓台灣飲茶文化更時尚 2020南投世界茶業博覽會10/9登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為行銷台灣茶葉，由農糧署轉導南投縣政府舉辦「2020南投世界茶業博覽會」將於9日盛大登場，今年以「拾憶茶香」為主題，讓遊客藉由茶的香氣與人相遇，讓消費者聞香而來，加入飲茶行列，該署歡迎民眾於活動期間帶著杯子前來展場，享受茶香與體驗地方產業之美。

農糧署表示，這次南投世界茶業博覽會主要節目內容有千人野餐、千人茶會、千人擂茶、千人揉茶及小茶師奉茶、小學生說茶故事比賽及日月潭紅茶調飲競賽等。

今年因新冠肺炎疫情影響，造成台灣茶產業銷售不如以往，農糧署首次製作茶故事繪本，輔導辦理小學生說茶故事比賽，期以多元文化方式帶動喝茶文化傳承。

這次博覽會亦設有眾多主題展覽館，包括以台灣禮物為主題的「有機茶主題館」，邀集100位有機茶農齊聚一堂展售，約占全台有機茶1/3，展現我國有機茶分布、耕作方式、製茶工藝特色到茶品包裝等。

另輔導魚池、名間及仁愛鄉農會設置「日月潭紅茶館」、「松紅館」及「高山茶館」介紹紅茶品種及高山茶，體驗製作小葉種紅茶及展示多元化紅茶產品，並設置「星級衛生安全製茶廠展售館」、「優質茶集團產區館」，提供具高品質、衛生安全、可溯源茶品供民眾品茗。

此外，今年首次將傳統茶葉生產結合在地文化、觀光休間及文創體驗，形塑茶產業六級化，於「亮點茶莊主題館」展現該署輔導全台灣28家亮點茶莊特色好茶。

農糧署還說，今年度獲選7家茶菓子伴手禮也將於本次南投世界茶業博覽會登場，讓消費者在品茶之餘，同時也能享受茶食美味與幸福，透過茶與茶食巧妙結合讓台灣飲茶文化更加豐富與時尚。

更多活動資訊，歡迎至「2020南投世界茶業博覽會」官網查詢。

照片來源：農糧署提供