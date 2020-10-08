展現臺灣女孩多元風采 「臺灣女孩十六歲」特展破除性別刻板印象

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為宣導臺灣女孩日精神，教育部於10月7日至15日在國立臺灣科學教育館辦理「臺灣女孩十六歲」特展活動。政務次長蔡清華7日為特展揭開序幕，並熱情邀請大家在特展期間前往觀賞，共同來關心臺灣在消除性別歧視及推動性別平等的豐碩成果。

教育部表示，「臺灣女孩十六歲」特展以虛擬人物吳阿好為主角，一生經歷過日治時期、國民政府來臺與政治轉型時期，透過她的視角，看見臺灣性別平權的進步史。

其中「做十六歲」是臺南傳統習俗，當地民眾在小孩十六歲生日時祭祀神明，感謝護祐孩子健康長大，也象徵孩子可以開始分擔家計及負起社會責任。特展取名「做十六歲」，意寓成年之後雖然面臨挑戰，但得以掌握自身的未來。

展覽主題分別呈現早期臺灣女孩求學與生活場景的意象，並介紹影響臺灣人民「性別平權意識」的大事件與各個於此領域努力深耕的民間組織。此外也介紹各個領域的第一位女性。

在臺灣早期「性別平權」意識尚未普遍之際，她們的出現鼓勵了許多「臺灣女孩」，使更多人勇於表達自己。

展區也設計影音互動遊戲與播放「突破性別刻版印象」相關影片，使參觀民眾透過有趣的互動方式、活潑的訪談主題與內容，瞭解臺灣性別平權的相關知識。而此次特展也集結教育部歷年辦理臺灣女孩日繪畫、四格漫畫、海報、照片說故事及微電影等競賽活動得獎作品，作為精彩回顧。

教育部表示，期待透過每年舉辦「臺灣女孩日」相關活動，提升學校認知及重視性別平等權益，突破性別刻版印象。鼓勵每個人都可以勇敢追求夢想，並透過活動逐步引導學校落實建置友善、無歧視的性別平等學習環境。