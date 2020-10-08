慢性鼻竇炎有那些常見的症狀？ 別輕忽，這幾種症狀應該積極治療 慢性鼻竇炎有那些常見的症狀？ 別輕忽，這幾種症狀應該積極治療

【健康醫療網／記者林渝樺報導】慢性鼻竇炎有哪些常見的症狀？林口長庚醫院耳鼻喉科陳益瑋醫師指出，慢性鼻竇炎常見鼻涕濃黃、鼻塞、鼻涕倒流的症狀，嚴重可能會出現顏面疼痛或嗅覺功能障礙，若有相關疑似症狀，應及早就醫檢查和治療。

以鼻涕濃黃、鼻涕倒留居多 嚴重顏面腫痛、嗅覺功能變差

慢性鼻竇炎的症狀不同於急性鼻竇炎，陳益瑋指出，慢性鼻竇炎分主要和次要症狀，主要症狀有鼻塞、鼻中血、濃黃鼻嚏、鼻涕倒流，特別是慢性的鼻涕濃黃，並以倒流居多，鼻涕太濃稠還會導致顏面疼痛、眼眶周圍脹痛、頭痛和嗅覺障礙；次要症狀為發燒、口臭、牙痛，或是倒流引起的慢性咳嗽，不同於急性、感冒或過敏，鼻水呈現透明稀狀，而且感冒過敏通常不會有顏面疼痛或腫脹感。

上述症狀持續12週以上 應盡早就醫檢查治療

陳益瑋強調，如有上述症狀，鼻塞嚴重、濃黃鼻涕、鼻涕倒流、顏面疼痛、頭痛等，若這些症狀大於十二週以上，就要強烈懷疑有鼻竇炎的可能，應及早治療較好，因為鼻竇的位置接近眼睛和大腦顱底，一旦引起併發症，細菌和病毒的侵入很可能導致腦部或眼睛的併發症，比如腦膜炎、腦膿瘍、蜂窩性組織炎、眼窩周圍的膿瘍、失明、腦部後遺症等。雖然慢性鼻竇炎很少造成生命危險，醫師仍提醒糖尿病、免疫力弱的病人要留意比較容易引起嚴重的併發症。

鼻腔內部檢查＋影像學 找出阻塞開口原因

至於診斷，陳益瑋提到，除了詳細詢問病史外，還輔以內視鏡、前鼻鏡、影像學、電腦斷層來檢查鼻腔、鼻竇開口及鼻咽部是否有濃黃的鼻涕倒流、鼻息肉、肉芽組織、鼻腔水腫造成鼻竇開口堵塞。

陳益瑋呼籲，現今醫療非常進步，鼻竇炎是可以治癒的，民眾如有相關症狀，應及早治療，不要輕忽，只要恢復鼻竇開口通暢，讓鼻竇內的黏膜及纖毛功能逐漸恢復正常，慢性鼻竇炎就會康復了。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47711/

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