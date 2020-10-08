中國疑似打壓新疆穆斯林 大量《古蘭經》被密封丟入伊犁河

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國國務院在今年的《國際宗教自由報告(International Religious Freedom)》中指出，中國的宗教迫害有惡化的情形，如今有報導顯示，中國當局因打壓新疆的維吾爾族和其他穆斯林，並視《古蘭經》為禁書，迫使當地民眾為保護重要經典，將其密封包裝後，投入伊犁河。

自由亞洲電台報導，與新疆毗鄰的哈薩克，當地居民在伊犁河下游發現不少漂浮物，撈起後發現裡面有《古蘭經》，且是放在塑膠袋，用透明膠帶密封包裝好。

據哈薩克人推測，由於新疆當局視《古蘭經》為禁書，前幾年已展開大規模的收繳並將其焚毀。這說明中國當局不允許生活在新疆的穆斯林，對此經典的崇敬，從河中撈起的經書已準備送到有需要的清真寺。

報導引述一位曾經居住在新疆，如今住在哈薩克的民眾的說法並表示，在新疆當局的壓力下，《古蘭經》成了禁書，如果被發現家裡藏有《古蘭經》，會被送去「培訓中心」，並且有可能遭到判刑至少3年，因此每個穆斯林都感到害怕。

為了保護《古蘭經》，許多生活在新疆的穆斯林，只能用各種方式將它藏起來，像是埋入泥土中，或是包好後投入伊犁河任其漂流到中國境外地區，以避免讓經典落入中共手中遭到銷毀。