北台灣本土登革熱疫情擴散?　蘆洲7旬婦確診　無三峽活動史

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署公布國內新增1例本土登革熱病例，為新北市蘆洲區保和里70多歲女性，由於個案無新北市三峽區活動史，感染源待釐清；所幸個案經治療後無不適症狀，目前已出院在家休養。

疾管署表示，該個案9月24日、25日出現發燒症狀，經就醫後症狀改善，但9月28日至30日陸續出現腹痛、低血壓及發燒症狀，於30日就醫，因症狀加劇，10月1日就醫後收治住院，期間出現出疹、肌肉痛、頭痛、噁心及休克症狀，10月5日因登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報，經檢驗結果呈現IgM、IgG抗體陽性而確診。

疾管署表示，個案近期無出國，亦無新北市三峽區活動史，除了9月13日、20日曾至桃園市蘆竹區外社里老家菜園外，平時多待在新北市蘆洲區住家未出門，初步研判個案與新北市三峽區五寮里本土群聚無相關性，感染源待釐清；截至目前個案同住及非同住家人共7人均無疑似症狀，將進一步安排採檢；社區監測將持續至10月25日。

疾管署統計，國內今年截至目前累計59例本土登革熱病例，39例居住新北市(三峽區34例、土城區及蘆洲區各2例、中和區1例)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區1例及中壢區1例)；其中42例與新北市三峽區五寮里群聚相關，社區監測將持續至11月2日。

另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署再次呼籲，若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。