兒童出現過敏性鼻炎別大意　氣喘機率高

【健康醫療網／記者呂佳恆報導】過敏性鼻炎在台灣是常見疾病，且盛行率逐年增加，根據台灣北部做過的問卷調查，近50％幼童過去曾發生過敏性鼻炎；高雄榮總兒童醫學部主任邱益煊醫師指出，過敏性鼻炎主要因患者本身過敏體質加上受到環境過敏原刺激，引起鼻黏膜反覆發炎所致，而其中又以塵蟎佔八成為誘發過敏的危險因子。

兒童過敏性鼻炎 嚴重恐影響學習

過敏性鼻炎患者會出現流鼻水、打噴嚏、鼻子發癢及鼻塞等症狀，部分患者合併眼睛發癢導致容易流眼淚、結膜炎等，嚴重者則可能因鼻塞造成呼吸困難，影響睡眠品質；邱益煊醫師解釋，這時若發生於孩童身上，則可能白天沒精神影響學習，或因過敏症狀導致上課無法專注。

從小有過敏者 發展成氣喘機率高



邱益煊醫師說明，過敏症會跟著年齡改變產生不同變化，像是一兩歲開始對於食物過敏或出現異位性皮膚炎，三至五歲開始有過敏性氣喘現象，下個階段可能有鼻子過敏等症狀，這一連串又稱為過敏進行曲，尤其從小若有過敏者，發展成氣喘機率較一般人高，根據統計，過敏同時合併氣喘的機率佔40至50％。

國中生常上課打瞌睡 原來是過敏惹禍

臨床案例中有國中生，因上課注意力不集中，也常打瞌睡，就醫檢查，確診為過敏影響所導致；邱益煊醫師提及，這名國中生起初以為是感冒，因此就醫服藥後，認為有改善因此停藥，沒想到症狀卻又反覆出現，導致過敏症狀日益嚴重，就醫時已合併嚴重鼻塞，且有鼻竇炎困擾，所幸經口服藥物治療後，已逐漸紓緩症狀。

鼻噴劑治療過敏性鼻炎 最直接且效果佳

若過敏性鼻炎已明顯影響日常，就應盡快找過敏專科醫師就醫。治療上可透過抗組織胺、類固醇鼻噴劑等藥物幫助改善症狀；邱益煊醫師解釋，家長也不用過於擔心使用類固醇鼻噴劑，是否會讓孩子引起副作用，因在新型類固醇用藥上都以局部為主，造成全身性反應機率低，且以鼻噴劑治療過敏性鼻炎的方式，是最直接且效果較佳的治療方式。

減敏療法有機會治本 最重要是有耐心

邱益煊醫師說明，目前最新的治療是減敏療法，藉由醫師建議的劑量給予過敏原刺激，建立起對於過敏原的耐受性，進一步去改善免疫系統接觸到的過敏反應，達到控制病情，並降低抗組織胺與類固醇的使用量，比起抗組織胺、類固醇鼻噴劑等用藥只能治標，減敏療法則有機會能達到治本的作用。

過敏反覆發作 醫師建議可採減敏療法

減敏療一開始治療時得花約一至兩個月的時間，幫助患者逐漸改善症狀，直到效果出來後，建議持續治療二至三年，才能真正調整免疫系統；邱益煊醫師提醒，若為過敏性鼻炎症狀較輕微者，建議可先採以口服藥或鼻噴劑控制病情，除非藥物控制不理想，甚至反覆發作，這時就可採減敏療法。

平時注意環境清潔 遠離過敏原找上門

因減敏療法不同於一般用藥能馬上緩解症狀，因此病患最重要就是得有耐心，並遵從醫師指示接受治療；邱益煊醫師呼籲，過敏多半是因先天基因過敏體質加上後天環境影響，因此除了減少接觸像塵蟎等過敏原，平時也要注意環境的清潔，並定期清洗、更換床單，也可採以除濕機控制濕度，遠離塵蟎等過敏原，降低過敏反應機率。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47679/

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