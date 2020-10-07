主動脈剝離怎麼辦？　心臟外科醫師解析治療方針

【健康醫療網／記者蔡岳宏報導】知名藝人小鬼因主動脈剝離在家不幸離世，這類心血管疾病往往突然發生，若不幸發病該如何治療？振興醫院心臟醫學中心心臟血管外科主治醫師李永在表示，主動脈剝離的部位決定了治療方針，主動脈剝離的治療分成手術與藥物治療，其中手術常會採取複合式手術，不過因為主動脈剝離的臨床症狀及治療有許多的變化，而患部發生的位置也影響手術的複雜度與手術後的復原程度，治療的結果常與病患及家屬期望有落差，強調醫師與患者及家屬手術前的溝通與解釋變得非常重要。

主動脈剝離的部位 決定危急程度與治療方針

主動脈剝離往往很危急，李永在指出，主動脈從心臟主動脈瓣開始，首先是「升主動脈」，重要的血管分支有雙側的冠狀動脈，接著是倒U字形的「主動脈弓」，主要的分支有無名動脈（輸送血液到右腦及右手）、左頸總動脈（輸送血液到左腦）及左鎖骨下動脈（輸送血液到左手），接著是「降主動脈」往下到達腹腔，並分支成雙腿髂動脈及股動脈。

李永在比喻，主動脈將血運送至全身，猶如「高速公路」，影響各大器官血流，包含腦部、肝臟、腎臟和腸等。因此主動脈剝離的位置影響危急程度，症狀多元，包含猝死、心肌梗塞、中風、腸肝問題，及手腳缺血等重大問題，大部分的患者，平常並無任何徵兆，突然主動脈剝離時，因為牽涉到不同的發生部位，症狀往往會不同，有時會拖延診斷及治療時機。

主動脈剝離如何治療？ 藥物或手術？

主動脈剝離治療分成手術和藥物，手術的標準取決於有無影響到重大器官，或者手術風險過大，可能只能靠藥物治療。李永在說明，手術主要目標是避免急性併發症，或預防剝離繼續擴大產生夾層瘤、急性或慢性破裂。手術的方法是使用人工血管取代剝離處的血管；不過若在腹腔處範圍較大，有殘存的剝離處，很難完全部置換，殘存的夾層瘤則需要靠藥物治療達成血壓的目標，避免進一步擴大，這些殘存的剝離處可先採取藥物治療方式。

至於藥物治療下，剝離處可以自然復原嗎？醫師提到，主動脈剝離使得動脈由外膜從及中膜層分成兩層，「若血壓太高，好像吹氣球般，血管繼續剝離或破裂風險就越高，因此控制血壓很重要。」透過藥物控制血壓，少數患者確實破裂處會被血塊封住，不過大部分患者會維持剝離樣貌。

李永在說，尤其降主動脈牽涉的範圍較廣，若在非重要器官的位置，可能不需手術，僅需藥物治療控制血壓，現今手術及醫材的進步，有些病人為避免併發症，也可以早期手術，避免剝離再次擴大。

主動脈剝離手術有哪些方式？ 常見複合式手術

李永在說明，傳統開胸手術是將胸腔打開，將剝離處置換人工血管，手術時間較長，主動脈剝離後血管會變脆、如薄餅一樣脆，縫合在這些血管時，血管會一段一段的脆裂，要費時止血、甚至血管縫合不起來。

不過因為血管支架技術及材質的進步，以前在降主動脈、主動脈弓等部位，傳統開胸手術困難部位，都有機會從血管送入支架封堵剝離裂孔。

至於傳統開胸與支架手術的優缺點，李永在指出，患者往往害怕開胸，不敢採取手術方式，不過醫師可以看見需要修復的血管，可以完整更換升主動脈、主動脈弓到降主動脈，後續復發機率比較低。

支架部分則使用記憶金屬，外層縫合一層人工不織布，作為血管通道。不過醫師表示，若該處主動脈有血管分支，支架會擋住重要血流分支，有更新一代的分支的支架，不過對於急性患者常緩不濟急，這類支架需要時間客製化製造；此外，5-10%患者，可能發生支架遠端、近端再度剝離，因此血管轉彎處較不適合放置支架。

李永在強調，現今大部分醫學中心多採用複合式手術，部分使用手工縫合人工血管，部分使用支架，有助減輕病患併發症及止血時間。目前「振興醫院則傾向一次解決所有問題，減少再開刀的風險。」李永在提到，振興醫院使用魏崢院長推廣的鈦合金血管接環，減少人工縫合、止血的時間，縮短手術時間，並減低併發症。另外，使用鈦合金血管接環後，幾乎可以一次從升主動脈換到降主動脈，避免再次剝離，再次手術的風險。

主動脈剝離手術後 患者可以恢復到什麼程度？

李永在說，主動脈手術牽涉大血管重建，是非常複雜的手術，很多患者本來「活潑亂跳」，一但主動脈剝離卻可能很嚴重，家屬都會期望手術可以患者恢復原貌，但有時仍會有併發症甚至是恢復時間過長的問題。

他強調，復原程度牽涉到最初剝離的位置，若剝離位置影響腦部或脊椎血管，治療後癱瘓及中風的機率仍相對較高，又如侵犯腸胃道血管，也可能造成肝臟等器官缺血。

醫師說的保守，表示這類重急症的治療成果往往與家屬期待有落差，主動脈剝離常很緊急，1/3患者未到醫院即血管破裂死亡，1/3即使到院後往往還會惡化，只有少數1/3到院後無特殊變化。「家屬期望都很高，但是手術難度很高，即使手術成功，全身血流受阻後，恢復仍較慢，需要醫療團隊與家屬好好溝通。」不過他也坦承，手術過於緊急，醫病充分溝通確實有難度。

這兩類族群要注意 避免主動脈剝離

李永在提醒，主動脈剝離有兩類患者，一種是先天性疾病，如馬凡氏症候群，40前會發病，往往有家族病史，20幾歲就要監控血壓和主動脈大小，過大時應手術治療；另一類是50多歲後患者，通常與高血壓有關，天氣變化時要更積極控制血壓。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47695/

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