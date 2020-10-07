塞爆！台灣國慶連假蘇花改恐湧車流　國道客運祭8大優惠省荷包

交通部公路總局預估國慶連假最後一天11日是北返車流高峰期(示意圖/Pexels) 交通部公路總局預估國慶連假最後一天11日是北返車流高峰期(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)交通部公路總局預估國慶連假蘇花公路改善路段湧南下車潮，預估11日是北返車流高峰期，呼籲用路人做好行前規劃。

公路總局第四區養護工程處表示，為期3天的國慶連假將到，且花東地區為國內旅遊熱門景點，預估蘇花改第一天南下車流的壅塞情形將持續至當天晚上6時後才會緩解。

公路總局預估，連假後兩天（10日與11日），蘇花改以北返車流為主，最大量出現於11日，呼籲屆時規劃前往花東旅遊的民眾，建議利用非尖峰時段，避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，省時又便利。

此外，交通部公路總局在國慶連假協調國道客運業者推出8項優惠措施，讓搭乘國道客運人數較端午連假增加，尤其往東部更明顯。

南投監理站站長游明傳表示，國慶連假將延續中秋連假的國道客運優惠措施，自8日凌晨0時起至11日深夜12時止，包含（一）國道客運票價優惠：89條國道客運路線享平日優惠價或原票價85折優惠、（二）台灣好行半價優惠：45條台灣好行路線，持電子票證享半價優惠、（三）公共運輸轉乘優惠：搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

另外，其他優惠也包含搭乘北花線國道客運，單人來回票優惠價新台幣400元、統聯客運「1663南港－花蓮」與Klook、KKday等通路合作販售車票，另與旅行社、飯店合作推出旅遊或住宿套票優惠等。

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