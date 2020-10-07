台北無圍牆博物館計畫新亮點　大稻埕「渭水驛站」紀念台灣民主思潮推手

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)大稻埕無圍牆博物館街區再添人文新亮點！常設展覽《你好，渭水》展出蔣渭水的生平經歷，及其致力推動臺灣新文化運動中的經歷過程，以紀念這位臺灣自由民主思潮的重要推手，於「渭水驛站」10月7日正式開幕。

「渭水驛站」原屬本府都更處都市再生基地的城市影像實驗室（URS27W），在完成階段性任務後，考量該歷史建築緊鄰別具歷史意涵的大安醫院舊址旁，大安醫院是蔣渭水當年行醫所在，亦是臺灣民報的總批發處，可謂是他推動臺灣新文化運動的根據地，故此基地重新命名為「渭水驛站」，推出常設展《你好，渭水》，引領不同世代民眾回望「文化鐘鼓手」蔣渭水敲響臺灣社會運動的初聲。

常設展展出臺灣民報、臺灣文化協會會報資料等文物，並藉由舊地圖對照古今街廓地井，同時運用手繪漫畫、情境營造的手法呈現展示內涵，展區分為六大主題：（1）「初識‧另一個我」，說明蔣渭水的成長經歷和多重身分的轉變；（2）「發現大時代」，呈現影響蔣渭水投身臺灣新文化運動的關鍵事件；（3）「文化啟航」，模擬大安醫院的空間意象，講述蔣渭水創立文協、從事講演及入獄書寫的心路歷程；（4）「渭水之路」，以臺灣地圖標示蔣渭水的全臺講演足跡；（5）「下一站‧社運」，描述蔣渭水在退出文協後，籌組臺灣民眾黨進行社會運動的發展；（6）「再見渭水」，蔣渭水的人生都在1931年告別歷史舞臺，但從大眾葬的紀錄片，可以一窺蔣渭水在時人心中的地位。在展區最後，民眾可以藉由現場的多媒體互動裝置，留下一句屬於自己的「渭水印象」，以當代詞彙重新刻劃蔣渭水在臺灣新文化運動的歷史身影。

市府近年積極推動「無圍牆博物館計畫」，在臺北城市的區域生活場域，深化顯現在地的人文價值。在稻江行醫的蔣渭水從大安醫院出發，從臺灣文化協會到臺灣民眾黨，以「醫治」臺人文化與社會為己志。臺灣新文化運動超越了思想立場，讓「臺灣人」逐漸成為這塊土地上人民的身分認同。

《你好，渭水》常設展尋蔣渭水的人生足跡，民眾可順道逛逛「大稻埕無圍牆博物館」，欣賞傳統產業和當代文化在此交織的人文風貌！更多訊息請前往官網或臉書專頁查詢。