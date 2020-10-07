新北健康促進學校成果豐碩 特優第一名獲獎數六都之冠

新北市健康促進學校傳佳績， 安坑國小等11所學校參加教育部國教署108學年度「 健康促進績優學校遴選」、「健康促進議題競賽」榮獲特優、優等、 優良及第一名等獎項，今(7)日於新北市政府市政會議， 由教育局張明文局長帶領安坑國小等11所學校代表共同獻獎予侯友 宜市長，共享獲獎榮耀。

為守護學童健康，新北市教育局以視力保健、口腔保健、健康體位、 菸檳防制、全民健保、性教育六大議題建立健康促進中心學校、 校群學校及示範學校網絡，引領全市學校共同推動健康促進政策， 今年在三大重點議題皆獲得教育部頒發績優獎項的肯定， 獲得視力保健績優學校的安坑國小建構「社區視力褓母好厝邊」 資源聯盟，3年內學生視力不良率下降了9%；竹圍高中落實「 戶外活動120、正確坐姿」策略， 2年來學生視力由不良回復正常有12人。 口腔保健績優學校佳林國中辦理「潔牙百分百」 班際潔牙實作競賽及獎勵制度，今年畢業生從3年前新生報到時齲齒 率60%，畢業前最後1個學期降至25%， 是今年全國口腔保健唯一獲獎的國中。健康體位績優學校三多國中的 「健康享瘦班」，結合多元運動及健康飲食課程， 15位學生1年共減重40.8公斤， 成功國小落實校園零含糖飲料、班級晨間運動及設計課間舞蹈， 全校體位適中率相較前1年上升了3.7%，成效卓著。

在議題競賽方面，積穗國中推動無菸校園發展「拒菸大聯盟」 課程方案，包含「無菸正青春」生活技能融入、包著糖衣的「菸」 分身-電子煙健康危害等教學活動，提升學生整體拒菸知識、 拒菸態度與拒菸自我效能， 勇奪菸檳防制議題競賽行動研究特優佳績。 烏來國中小結合幽默對話設計「急中有級」創意影片，覺察「 急診暴力」、「急診當夜間門診」等亂象， 同時傳達珍惜急診資源的重要性，學生們演活了「急診室風雲」， 身為新北市地處偏遠山地原住民學校， 能在本次競賽中一舉奪得全國全民健保議題競賽創意影片第一名， 更是難能可貴。

市長侯友宜表示，透過健康促進政策介入確實有助於改善學生健康， 為孩子的未來奠定良好基礎， 感謝學校教育人員積極主動為孩子的健康付出。 新北市督導各校擬定年度工作計畫、獎勵機制、追蹤評鑑及輔導， 並由校群學校進行行動研究，在全市各級學校努力下， 108學年度各項學生健康數據顯示較前一年進步， 國中小學生視力不良率下降0.91%，國中小學生齲齒率下降1. 36%，國小學生體位適中率上升0.36%， 未來亦會堅持讓孩子們健康成長的初衷，持續打造健康樂活校園。