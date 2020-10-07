紀念「自學典範」臺灣史學泰斗曹永和百歲冥誕

適逢臺灣史學泰斗曹永和百歲冥誕，由陳麗貴執導，財 團法人曹永和文教基金會出品，中研院院士曹永和傳記紀錄片《曹院 士的隱藏文本》，今（7）日在府中15新北市紀錄片放映院舉辦首 映會，前文化部長鄭麗君與正在籌備《臺灣三部曲》 電影的導演魏德聖等人亦到場支持，紀念曹永和於臺灣史學研究創下 之豐厚貢獻。

《曹院士的隱藏文本》敘述曹永和自學起家， 在戰後敏感的政治環境下，首開風氣之先， 以臺灣島地緣歷史為本體思考，對抗當時主流歷史框架， 片中透過訪談紀錄他跨越國籍與地域，與荷日學者合作， 更與荷蘭著名歷史學家包樂史（Leonard Blussé）結交深厚友誼，兩人亦師亦友、交流史料， 當曹永和於七十八歲高齡打破先例，以中學學歷獲選中研院院士， 包樂史更直言，以曹永和的史學成就，應該更早獲此榮耀。 曹永和之後更獲荷蘭女皇頒授皇家勳章、日本天皇頒贈旭日中綬章， 致力保存珍貴史料、促進國際學術交流。

曹永和一生以勤學形象深植人心， 臺北大學歷史學系副教授查忻便回憶， 他有次曾為搜索史料拜訪曹永和， 當時已屆八十高齡的曹永和過目不忘， 只看一眼便能精準點出史料之間的連結，對知識的熱愛讓人驚嘆。 新北市政府文化局表示，曹永和是臺灣重要史學家， 本次非常榮幸能邀請本片在府中15進行全臺首映。財團法人曹永和 文教基金會董事長暨曹永和長子曹昌文表示， 本片為紀念曹永和院士百歲冥誕而製作， 期待透過記錄曹永和的史學成就與貢獻，從中看見跨越國籍、 提攜後進的光輝人性。希望透過紀錄片的力量，讓民眾走進戲院， 認識臺灣歷史。《曹院士的隱藏文本》另將在11月於府中15新北 市紀錄片放映院進行數場播映活動，歡迎民眾踴躍參加。 詳情請洽府中15官方網站https://web. fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ ， 及臉書粉絲專頁。