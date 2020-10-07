打造環境教育價值鏈 齊柏林生前影片「美麗台灣2.0」首曝光

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）已故齊柏林導演「看見台灣」紀錄片曾開啟眾人關注環境議題，為再次凸顯台灣環境之美與環境教育的重要性，全家便利商店與「看見·齊柏林基金會」今(7)日共同宣佈，為期5年、1億元的公益零錢捐群募計畫—「全家一起看見台灣」，並首度曝光從未問世的60秒「美麗台灣2.0」預告片，盼再度成為燃起台灣環境教育的火車頭。

全家董事長葉榮廷表示，「全家」希望運用通路力量發揮社會價值，攜手「看見·齊柏林基金會」以「每一個一元，都是一個對環境教育的支持」為核心理念，賦予零錢捐「台灣環境教育」的社會行動參與意義，並希冀透過群眾募資概念，號召民眾共同投下零錢，讓台灣之美持續被「看見」。這次「看見·齊柏林基金會」首度公開齊柏林導演從未曝光的4K超高畫質影像，剪輯成60秒「美麗台灣2.0」影片為計畫揭開序幕。

「看見·齊柏林基金會」董事長歐晉德表示，為延續齊柏林導演的理念與精神，基金會持續推動以影像紀錄、深耕台灣之美環境教育的各項計畫。更期待透過這次與全家便利商店合作，讓齊柏林導演的「看見」精神，在這片島嶼的土地上繼續發光。

齊柏林導演的兒子─齊廷洹以教育工作者的身份表示，「全家」與「看見·齊柏林基金會」共同推動的「全家一起看見台灣」四大環境計畫，從教育基地、影像教材、紀錄片導演培育、校園向下扎根等面向作了完整的規劃，傳承父親以影像進行環境教育的精神，提醒更多民眾珍愛與重視這片土地。

影片轉載自「看見·齊柏林基金會」youtube.

「全家一起看見台灣」所募款項將用於4大環境教育計畫，包括「齊柏林空間・環境教育基地營」、「看見台灣・逐岸行腳紀錄片」、「下一個齊柏林・飛閱攝影紀錄雙年獎」及「小小齊柏林・看見台灣校園公播計畫」。

即日起，「全家」同步提供零錢捐箱與FamiPort兩大公益管道，讓民眾以實際捐款支持環境教育群募計劃。另外11月起，在全台22個縣市陸續選定22家「全家」店舖舉辦「飛閱台灣全家鄉」環境主題講座，首場活動將由齊廷洹與長期關心環境議題的KOL金魚腦為分享嘉賓。

「全家」不僅透過店舖募款支持「看見·齊柏林基金會」，在社群網路亦推出「#不能只有我看見台灣的美」照片募集活動，即日起至10/31，只要至活動官網上傳分享身邊台灣美景照片，就有機會獲得獨一無二的「台灣輕旅袋」文青風帆布包，其以齊柏林導演經典空拍照片南投屯鹿池、墾丁後壁湖進行設計，搭配印有「不能只有我看見台灣的美」文字，是關心台灣環境之美消費者必收藏逸品。更多相關資訊，請見全家便利商店活動官網。

照片由全家便利商店提供

照片由全家便利商店提供